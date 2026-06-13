Gümüşhane'nin saklı cenneti kampçıların yeni gözdesi oldu

Doğal alanları keşfetmeyi ve yeşil alanlarda vakit geçirmeyi sevdiğini belirten Kala, kamp alanının beklentilerinin üzerinde olduğunu ifade etti.

“Çok güzel ve havası çok temiz. Kalabalık bir ortam da değil. Kamp yerleri genelde çok kalabalık oluyor. Tam olarak kamp standartlarına uygun ve genel olarak da sessiz, sakin, kafa dinleyebileceğimiz bir yer”

Kala, gölün sunduğu manzaranın kamp deneyimini daha da özel hale getirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Gölün konumu çok güzel. Kamp yaparken de çadırınızın içinde gün doğumunu ve gölü görebiliyorsunuz. Gölün üstündeki yansımaları görmek açısından çok güzel”