Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü (GÜDAK) tarafından geleneksel olarak düzenlenen kamp etkinliği, Gümüşhane’nin Torul ilçesinde yer alan Altınpınar Limni Gölü’nde gerçekleştirildi. El değmemiş doğası, eşsiz manzarası ve huzur veren atmosferiyle dikkat çeken bölge, bu yıl da doğaseverlerin buluşma noktası oldu.
Gümüşhane'nin saklı cenneti kampçıların yeni gözdesi oldu
Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen doğaseverler, Gümüşhane'nin saklı cennetlerinden Altınpınar Limni Gölü'nde buluştu. El değmemiş doğası, büyüleyici manzarası ve huzur veren atmosferiyle dikkat çeken göl, kampçıların yeni gözdesi haline geldi.Kaynak: İHA
İl merkezi ile çeşitli ilçelerden gelen toplam 42 sporcu, çam ormanlarıyla çevrili göl kenarında kamp kurarak doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim yaşadı. Katılımcılar, hem şehir yaşamının yoğun temposundan uzaklaşma fırsatı buldu hem de bölgenin doğal güzelliklerini yakından keşfetme imkânı elde etti.
DOĞA YÜRÜYÜŞLERİYLE STRESTEN UZAKLAŞTILAR
Kamp süresince sporcular, Altınpınar Limni Gölü çevresinde düzenlenen yürüyüş etkinliklerine katıldı. Gölün etrafındaki doğal parkurlarda yapılan yürüyüşler sayesinde katılımcılar temiz havanın tadını çıkarırken günlük yaşamın stresinden de uzaklaştı. Özellikle doğa sporlarına ilgi duyan katılımcılar, bölgenin sakin yapısının ve bozulmamış doğasının kamp deneyimini daha da özel hale getirdiğini ifade etti. Çam ağaçlarının arasında geçirilen zaman, katılımcılara hem fiziksel hem de zihinsel olarak yenilenme fırsatı sundu.
ALTINPINAR LİMNİ GÖLÜ HAYRANLIK UYANDIRIYOR
Torul ilçesinin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Altınpınar Limni Gölü, sahip olduğu doğal dokusuyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Etrafını çevreleyen yoğun ormanlık alanlar, yakın çevrede bulunan otantik yaylalar ve bölgenin bakir yapısı, gölü Karadeniz’in önemli doğa turizmi destinasyonlarından biri haline getiriyor.
Özellikle fotoğraf tutkunları ve kamp severler için eşsiz manzaralar sunan göl, gün doğumu ve gün batımında ortaya çıkan görüntüleriyle dikkat çekiyor. Su yüzeyine yansıyan orman siluetleri ve gökyüzünün renkleri, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.
İSTANBUL’DAN GELEN ÖĞRETMEN BÖLGENİN SAKİNLİĞİNE HAYRAN KALDI
İstanbul’dan memleketi Gümüşhane’ye gezmek için gelen ve kamp programını öğrendikten sonra etkinliğe katılmaya karar veren 24 yaşındaki öğretmen Zehra Kala, bölgenin doğal yapısından ve huzurlu atmosferinden etkilendiğini söyledi.
Doğal alanları keşfetmeyi ve yeşil alanlarda vakit geçirmeyi sevdiğini belirten Kala, kamp alanının beklentilerinin üzerinde olduğunu ifade etti.
“Çok güzel ve havası çok temiz. Kalabalık bir ortam da değil. Kamp yerleri genelde çok kalabalık oluyor. Tam olarak kamp standartlarına uygun ve genel olarak da sessiz, sakin, kafa dinleyebileceğimiz bir yer”
Kala, gölün sunduğu manzaranın kamp deneyimini daha da özel hale getirdiğini belirterek şunları söyledi:
“Gölün konumu çok güzel. Kamp yaparken de çadırınızın içinde gün doğumunu ve gölü görebiliyorsunuz. Gölün üstündeki yansımaları görmek açısından çok güzel”
BEKLENTİNİN ÜZERİNDE MANZARAYLA
Kamp etkinliğine Kelkit ilçesinden ilk kez katılan Hakan Alan da bölgenin doğal güzelliklerinden oldukça etkilendiğini dile getirdi. Daha önce bölge hakkında bilgi sahibi olduğunu ancak karşılaştığı manzaranın beklentilerinin çok üzerinde olduğunu söyleyen Alan, kamp organizasyonunun da başarılı şekilde yürütüldüğünü ifade etti.
Alan, doğanın korunmuş yapısının kendisini şaşırttığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:
“Daha önceden de haberdardım ama bu kadar güzel bir ortam olduğunu tahmin edemiyordum. Katılımcılar da güzel, ortam da güzel. Herkes koordineli bir şekilde çalışıyor. Doğa da çok güzel. Manzara tahmin ettiğimden daha güzel. Bu kadar doğal, bu kadar dokunulmamış bir yer beklemiyordum. İlk defa geliyorum, gerçekten şaşırdım bu kadar güzel olmasına, dokunulmamış olmasına”
DOĞADA HUZUR ARAYANLARA ÖNEMLİ TAVSİYE
Etkinliğe ilk kez katılan isimlerden biri olan Kani Demir ise Altınpınar Limni Gölü’nü daha önce internet üzerinden gördüğü fotoğraflar sayesinde tanıdığını belirtti. Bölgenin görsellerden çok daha etkileyici olduğunu ifade eden Demir, doğa etkinliklerinin insanlar üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti.
Şehir hayatının yoğunluğu ve stresinden uzaklaşmak isteyenlerin bu tür organizasyonlara katılması gerektiğini vurgulayan Demir, memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:
“Daha önce arkadaşlarımdan, internet üzerinden görmüş ve çok beğenmiştim. İlgimi çekti, ben de o yüzden katılım sağlamak istedim. Gerçekten çok muazzam bir yer. İnsanların bu tür etkinliklere katılmasını şiddetle öneriyorum. Şehir hayatından uzaklaşıp daha çok doğada huzur bulmaları çok değerli. Ben bunu tattığım için mutluyum”
GÜMÜŞHANE DOĞA TURİZMİNİN ÖNEMLİ NOKTALARINDAN BİRİ
GÜDAK tarafından düzenlenen geleneksel kamp etkinliği, katılımcılara doğayla iç içe kaliteli zaman geçirme fırsatı sunarken, Altınpınar Limni Gölü’nün tanıtımına da önemli katkı sağladı. El değmemiş doğası, temiz havası, sakin atmosferi ve büyüleyici manzarasıyla dikkat çeken bölge, kampçılık ve doğa turizmi açısından Gümüşhane’nin en değerli alanları arasında gösteriliyor.
Her yıl daha fazla doğaseverin ilgisini çeken Altınpınar Limni Gölü, şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyenler için huzurun adresi olmaya devam ediyor. GÜDAK’ın gerçekleştirdiği bu tür organizasyonlar ise hem doğa sporlarının yaygınlaşmasına katkı sunuyor hem de bölgenin doğal güzelliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına yardımcı oluyor.