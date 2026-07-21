Şehir magandası dehşet saçtı: Kadına yumruklu saldırı: Polis her yerde onu arıyor

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.