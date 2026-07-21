Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Şehir magandası dehşet saçtı: Kadına yumruklu saldırı: Polis her yerde onu arıyor

Şehir magandası dehşet saçtı: Kadına yumruklu saldırı: Polis her yerde onu arıyor

İstanbul Şişli’de sokakta yürüyen 59 yaşındaki Sabahat A., arkasından sinsice yaklaşan bir magandanın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı darbeyle araca çarpıp yere düşen kadın yere serpildi.

Kaynak: DHA
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Şehir magandası dehşet saçtı: Kadına yumruklu saldırı: Polis her yerde onu arıyor - Resim: 1

Şişli'de sokakta yürüyen Sabahat A., (59) arkasından yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Sabaht A. başına aldığı yumruğun etkisiyle yürüdüğü sırada dengesini kaybederek önce park halindeki araca çarptı ardından da yere düştü. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Şehir magandası dehşet saçtı: Kadına yumruklu saldırı: Polis her yerde onu arıyor - Resim: 2

Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yürüyen Sabahat A.’nın arkasından yaklaşan bir kişi, aniden kadının başına yumruk attı.

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Şehir magandası dehşet saçtı: Kadına yumruklu saldırı: Polis her yerde onu arıyor - Resim: 3
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Şehir magandası dehşet saçtı: Kadına yumruklu saldırı: Polis her yerde onu arıyor - Resim: 4

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Şehir magandası dehşet saçtı: Kadına yumruklu saldırı: Polis her yerde onu arıyor - Resim: 5

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Sabahat A.’nın sokakta yürüdüğü, arkasından yaklaşan şüphelinin başına yumruk attığı anlar görülüyor. Sabahat A.’nın dengesini kaybederek park halindeki bir araca çarpıp yere düştüğü, daha sonra ayağa kalkarak kaçan saldırganın arkasından baktığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Şüpheli is sokaktan yürüyerek uzaklaşıyor.

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Şehir magandası dehşet saçtı: Kadına yumruklu saldırı: Polis her yerde onu arıyor - Resim: 6
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Şehir magandası dehşet saçtı: Kadına yumruklu saldırı: Polis her yerde onu arıyor - Resim: 7
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Şehir magandası dehşet saçtı: Kadına yumruklu saldırı: Polis her yerde onu arıyor - Resim: 8
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Şehir magandası dehşet saçtı: Kadına yumruklu saldırı: Polis her yerde onu arıyor - Resim: 9
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Şehir magandası dehşet saçtı: Kadına yumruklu saldırı: Polis her yerde onu arıyor - Resim: 10
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