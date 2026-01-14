Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli Belediyesi tarafından Sakarya Nehri kenarına yerleştirilen ışıklı ‘Osmaneli’ yazısı kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından tahrip edildi.

Osmaneli’de ilçenin görselliğini artırmak ve vatandaşların kullanımına sunmak amacıyla Sakarya Nehri kenarına yerleştirilen ışıklı “Osmaneli” yazısı, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kasten tahrip edildi.

Osmaneli Belediyesi sosyal medya hesaplarından ışıklı yazının tahrip edilmiş fotoğrafları paylaşılarak, yapılanan sadece bir tabelaya değil Osmaneli’nin ortak değerlerine ve kamu malına verilmiş zarar olduğu vurgulandı.

Konu ile ilgili olarak, “Bu yapılan yalnızca bir tabelaya değil, Osmaneli’nin ortak değerlerine ve kamu malına verilmiş bir zarardır. Kamuya ait alanlara zarar veren bu tür davranışlar kabul edilemez. Benzer olumsuzlukların yaşanmaması adına gerekli hassasiyet gösterilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.