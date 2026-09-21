Hyundai, yenilenen Bayon modelinin dış tasarım detaylarını kademeli olarak sergilemeye devam ediyor. Paylaşılan son üretim görselleri; aracın aydınlatma grupları, alaşım jantları ve kaslı gövde hatlarını net bir şekilde gözler önüne seriyor.
Şehir içi SUV sınıfında heyecanlandıran sızıntı
Otomotiv dünyasında B-SUV rekabeti kızışırken, Güney Koreli üreticiden pazardaki dengeleri değiştirecek yeni bir tasarım hamlesi geldi.Kaynak: Diğer
Markanın "Art of Steel" (Çeliğin Sanatı) adı verilen yeni tasarım felsefesiyle üretilen otomobil; ön bölümde "H-Edge" imzalı kesintisiz LED gündüz farları, tampona entegre aydınlatmaları ve keskin omuz çizgileriyle öne çıkıyor.
Çift tonlu jant seçenekleri, kalın çamurluk kaplamaları ve arkadaki ters "L" formundaki LED stoplar ise araca daha heybetli ve arazi odaklı bir SUV kimliği kazandırıyor.
TEKNİK DETAYLAR VE MOTOR SEÇENEKLERİ GİZEMİNİ KORUYOR
Tasarım Merkezi Direktörü Simon Loasby, modelin dinamik yapısı ve yontulmuş kaput çizgisiyle yollarda modern ve güçlü bir duruş sergileyeceğini ifade etti.
Henüz fiyatı ve boyutları resmi olarak açıklanmayan yeni modelin test süreçleri ise farklı coğrafyalarda sürdürülüyor.
Zorlu kış şartlarında kamuflajlı olarak görüntülenen prototipler, aracın çevreci motor seçenekleriyle geleceğe hazırlanacağını gösteriyor.
Yeni nesil modelin, 48V hafif hibrit (MHEV) ve tam hibrit (HEV) güç üniteleriyle kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.