Yeniçağ Gazetesi
21 Eylül 2026 Pazartesi
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Şehir içi SUV sınıfında heyecanlandıran sızıntı

Şehir içi SUV sınıfında heyecanlandıran sızıntı

Otomotiv dünyasında B-SUV rekabeti kızışırken, Güney Koreli üreticiden pazardaki dengeleri değiştirecek yeni bir tasarım hamlesi geldi.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Şehir içi SUV sınıfında heyecanlandıran sızıntı - Resim: 1

Hyundai, yenilenen Bayon modelinin dış tasarım detaylarını kademeli olarak sergilemeye devam ediyor. Paylaşılan son üretim görselleri; aracın aydınlatma grupları, alaşım jantları ve kaslı gövde hatlarını net bir şekilde gözler önüne seriyor.

1 8
Şehir içi SUV sınıfında heyecanlandıran sızıntı - Resim: 2

Markanın "Art of Steel" (Çeliğin Sanatı) adı verilen yeni tasarım felsefesiyle üretilen otomobil; ön bölümde "H-Edge" imzalı kesintisiz LED gündüz farları, tampona entegre aydınlatmaları ve keskin omuz çizgileriyle öne çıkıyor.

2 8
Şehir içi SUV sınıfında heyecanlandıran sızıntı - Resim: 3

Çift tonlu jant seçenekleri, kalın çamurluk kaplamaları ve arkadaki ters "L" formundaki LED stoplar ise araca daha heybetli ve arazi odaklı bir SUV kimliği kazandırıyor.

3 8
Şehir içi SUV sınıfında heyecanlandıran sızıntı - Resim: 4

TEKNİK DETAYLAR VE MOTOR SEÇENEKLERİ GİZEMİNİ KORUYOR

Tasarım Merkezi Direktörü Simon Loasby, modelin dinamik yapısı ve yontulmuş kaput çizgisiyle yollarda modern ve güçlü bir duruş sergileyeceğini ifade etti.

4 8
Şehir içi SUV sınıfında heyecanlandıran sızıntı - Resim: 5

Henüz fiyatı ve boyutları resmi olarak açıklanmayan yeni modelin test süreçleri ise farklı coğrafyalarda sürdürülüyor.

5 8
Şehir içi SUV sınıfında heyecanlandıran sızıntı - Resim: 6

Zorlu kış şartlarında kamuflajlı olarak görüntülenen prototipler, aracın çevreci motor seçenekleriyle geleceğe hazırlanacağını gösteriyor.

6 8
Şehir içi SUV sınıfında heyecanlandıran sızıntı - Resim: 7

Yeni nesil modelin, 48V hafif hibrit (MHEV) ve tam hibrit (HEV) güç üniteleriyle kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

7 8
Şehir içi SUV sınıfında heyecanlandıran sızıntı - Resim: 8
8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro