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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Faruk Barçak, Şehir Hastanesine geçiş sürecinde genç hekimlerin yaşadığı dinlenme alanı sorununu gündeme taşıdı. Barçak, 21 yıl önce yaşadığı benzer mağduriyeti anlatarak üniversite yönetimine çağrıda bulundu.

Ordu Üniversitesi Şehir Hastanesine geçiş sürecinde intörn hekimlerin çalışma ve dinlenme koşulları tartışma konusu oldu. Ordu Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Faruk Barçak, genç meslektaşlarının yaşadığı endişelere dikkat çekerek, hekimlikte fedakârlığın insan onuruna yakışır koşullardan vazgeçmek anlamına gelmediğini vurguladı.

Barçak, “Geleceğin Hekimlerine Bir Borç: Yorgun Kanepelerden İnsan Onuruna Yakışan Yarınlara” başlıklı açıklamasında, 2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaşadığı çarpıcı bir olayı kamuoyuyla paylaştı.

36 SAATLİK NÖBETLER, KIRIK BİR KANEPE

2005 yılında KTÜ Tıp Fakültesinin bazı branşlarının yeni binaya taşındığını hatırlatan Barçak, o dönemde hematoloji servisinde intörn hekim olarak görev yaptığını anlattı.

Dönem arkadaşları Volkan ve Ulaş ile birlikte 36 saati bulan nöbetler tuttuklarını belirten Barçak, dinlenmeleri için ayrılan yerin hemşire masasının arkasındaki eski bir kanepeden ibaret olduğunu söyledi.

Barçak, o günleri şu sözlerle anlattı:

“Gecesini gündüzüne katan biz intörn hekimlere reva görülen dinlenme alanı, hemşire desk’inin hemen arkasında duran, yayları kırılmış, rengi solup 5 ton değişmiş mahzun bir kanepeden ibaretti.”

KANEPEYE PANKART ASTILAR, HAKLARINI ARADILAR

Ağır nöbet koşullarına karşı sessiz kalmadıklarını belirten Barçak, arkadaşlarıyla birlikte eski kanepenin üzerine taleplerini içeren pankartlar astıklarını ifade etti.

İnsanca çalışma ve dinlenme alanı istediklerini, aksi durumda mevcut koşullarda nöbet tutamayacaklarını dile getirdiklerini aktardı.

PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'NIN TAVRI UNUTULMADI

Barçak'ın anlatımına göre, pankartları gören dönemin klinik hocası Prof. Dr. Ercüment Ovalı, öğrencilerine tepki göstermek yerine sorunun çözümü için harekete geçti.

Ovalı'nın dönemin rektörünü telefonla aradığını belirten Barçak, hocasının şu sözlerini aktardı:

“BU ÇOCUKLARIN BİR ODASI YOK, BU SORUNU DERHAL ÇÖZMELİYİZ!”

Barçak, o dönemi kendilerine ait bir oda olmadan tamamladıklarını ancak başlattıkları hak arayışının sonraki intörn hekimlerin daha insani koşullara kavuşmasına katkı sağladığını ifade etti.

“TIP FAKÜLTELERİNİN KALBİNDE GENÇ HEKİMLER VAR”

Tıp fakültelerinin ve eğitim kliniklerinin temel görevinin geleceğin hekimlerini en iyi koşullarda yetiştirmek olduğunu vurgulayan Barçak, büyük sağlık yatırımlarının yalnızca binalardan ibaret olmadığını belirtti.

Hastaların şifa bulduğu, sağlık çalışanlarının emek verdiği ve akademisyenlerin bilgi birikimlerini yeni kuşaklara aktardığı bu kurumların merkezinde tıp öğrencileri ile intörn hekimlerin bulunduğuna dikkat çekti.

Barçak, genç hekimlerin kurumların geleceğini oluşturduğunu belirterek, çalışma ortamlarında kendilerine gerekli saygı ve özenin gösterilmesi gerektiğini savundu.

“FEDAKÂRLIK, DİNLENME HAKKINDAN VAZGEÇMEK DEĞİLDİR”

Ordu Üniversitesi Şehir Hastanesine geçiş sürecinde genç meslektaşlarının yaşadığı oda sıkıntısını çok iyi anladığını belirten Barçak, şu ifadeleri kullandı:

“Hekimlik kuşkusuz fedakârlık mesleğidir; ancak fedakârlık, insani dinlenme hakkının ve mesleki saygınlığın yok sayılması anlamına gelemez.”

ORDU ÜNİVERSİTESİ YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Ordu Tabip Odasının genç hekimlerin yanında olduğunu açıklayan Barçak, üniversite yönetiminden soruna ivedilikle çözüm bulunmasını istedi.

“Ordu Tabip Odası olarak genç meslektaşlarımızın bu haklı arayışında sonuna kadar yanlarında olduğumuzu ve kendilerine her türlü desteği vereceğimizi ilan ediyoruz.”

Barçak, Ordu Üniversitesi Rektörü ve üniversite yönetiminin de genç hekimlerin sesine kulak vereceğine inandığını belirterek, sorunun hekimlik onuruna ve kurumun büyüklüğüne yakışır biçimde çözülmesi çağrısında bulundu.