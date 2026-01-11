Sağlığı ticarileştirdiği için eleştirilen Şehir Hastaneleri modeli, Bakanlığın bütçesinde kara delik oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KÖİ projelerini savunurken “Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor” ifadesini kullansa da milyarlar şehir hastanelerine akmaya devam ediyor.

VATANDAŞIN CEBİNDEN GÜNDE 10 BİN ASGARİ ÜCRET ÇIKTI

NEFES'in haberine göre Bakanlık bütçesinden 2025 yılında şehir hastanelerine 111 milyar 100 milyon TL harcandı. Böylece bakanlığın 1.1 trilyon TL’lik 2025 yılı bütçe giderlerinin yüzde 10’u şirketlere gitmiş oldu.

Yani vatandaşın cebinden her gün 304 milyon 384 bin TL, yani günde 10 bin asgari ücret çıkmış oldu.