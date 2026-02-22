Yeniçağ Gazetesi
22 Şubat 2026 Pazar
Şehir girişinde sürpriz misafirler: Görenler gözlerine inanamadı

Nesli koruma altında bulunan yaban keçileri bu sefer Hakkari’de görüldü. Sık koru tedbirleri ile birlikte sayıları artırılarak doğaya bırakılan yaban keçileri kent girişinde görüntülendi. Dik yamaçlarda beslenen hayvanlar doğa severlere görsel şölen sundu.

Bakir doğası, zengin bitki çeşitliliği ve görkemli dağlarıyla yaban hayatının kalbi haline gelen Hakkari’de, koruma altındaki misafirler bu kez şehrin kapısına kadar geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, güvenlik güçleri ve duyarlı vatandaşların kararlı koruma faaliyetleri meyvesini verdi.

Bölgedeki yaban keçisi popülasyonunda gözle görülür bir artış yaşandı.

Şimdi sürüler halinde il ve ilçelerin dağlık bölgelerinde dolaşan yaban keçileri, bu kez kentin girişine oldukça yakın bir noktada görüntülendi.

Sere Solan mevkiindeki yamaçta otlayan keçiler, yoldan geçen sürücülerin ve vatandaşların dikkatini çekti.

Sürü halinde beslenirken kaydedilen bu etkileyici anlar, doğanın ve koruma çabalarının meyvesini gözler önüne seriyor.

