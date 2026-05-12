Ailesini aylarca göremeyen öğrenciler, bayramda hasret giderecek. Özellikle şehir dışında okuyanlar ulaşım masraflarını kara kara düşünüyor.
Şehir dışında okuyan öğrencilere ulaşım desteği: Bakanlık açıkladı
Öğrenciler, 4 bin liralık KYK bursuyla ay sonunu getiremezken, sosyal aktivitelerinden, yemeklerinden ve ulaşımlarından kısarak ay sonunu getirmeye çalışıyor. Şehir dışında okuyan öğrenciler ulaşım maliyetlerinden dolayı aylarca ailesinden uzak kalıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, farklı şehirlerde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için ulaşım desteği programını devreye aldı. Lise ve üniversite öğrencilerine yılda toplam 4 kez ulaşım desteği sağlanacak. Tek yön için verilecek destek tutarı ise 1900 TL’ye kadar çıkabilecek.
Bayram döneminde memleketine gitmek isteyen öğrenciler için dikkat çeken bir sosyal destek uygulaması hayata geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ulaşım desteği programı kapsamında şehir dışında eğitim gören öğrencilere yol yardımı verilecek.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Destekten yararlanabilmek için öğrencinin 25 yaş altında olması, örgün eğitime devam etmesi ve ailesinden farklı bir şehirde eğitim görüyor olması gerekiyor. Ayrıca öğrencilerin sosyal yardım kapsamında ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilmesi şartı aranacak.
18 yaşını dolduran öğrenciler başvurularını kendileri yapabilecek. 18 yaş altındaki öğrenciler için ise veli veya vasi başvuru gerçekleştirecek.
OTOBÜS VE UÇAK BİLETLERİ DESTEK KAPSAMINDA
Program kapsamında hem otobüs hem de uçak bileti giderleri destek kapsamına alındı. Özellikle bayram öncesi artan ulaşım maliyetleri nedeniyle uygulamanın çok sayıda öğrenci ve aile için önemli bir destek sağlaması bekleniyor.
BAŞVURULAR BAŞLADI
Başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden alınmaya başladığı bildirildi. Öğrencilerin gerekli belgelerle birlikte bağlı bulundukları vakıflara müracaat edebileceği öğrenildi.