12 Nisan 2026 Pazar
Şehidin hatırası çalan şüpheli 24 saat içinde yakalandı

Kuzey Irakt'taki pençe kilit harekatında şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un şehitliğindeki kaidenin hırsız tarafından çalındığı fark edilince yapılan çalışmalar sonucunda kısa süre içinde operasyon yapılarak şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Cansu İşcan
Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta meydana gelen olayın ardından harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucu kimliği tespit edilen Bülent D. (48), operasyonla kısa sürede gözaltına alındı.
Şüphelinin ilk ifadesinde, söz konusu heykeli çöpte bulduğunu ve çalmadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Olay, şehit ailesinin akşam saatlerinde mezarlığı ziyareti sırasında ortaya çıktı.

Şehidin kabrine gelen aile, silah arkadaşları tarafından Kayseri'de özel olarak yaptırılan komando heykelinin yerinde olmadığını fark etti.

Durumun ardından aile, vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurarak şikayette bulundu.

Şehidin babası Sadık Yavuz, yaşanan olaya tepki göstererek, yapılanın sadece bir hırsızlık değil, aynı zamanda büyük bir saygısızlık olduğunu dile getirdi.

"Silah arkadaşının özel olarak yaptırdığı bir hatıraydı. Maddi değeri yok ama bizim için paha biçilemez. Bunu görmek bizi yeniden yıktı. Resmen bir travmayı tekrar yaşadık. Bunu yapanların en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

Şehit annesi Zerrin Yavuz ise yaşadığı acıyı gözyaşları içinde anlattı:

"Ben her gün buradayım. O heykeli oğlum gibi görüp sarılıyor, öpüyordum. Dün geldiğimizde yoktu. Bu nasıl bir vicdansızlık, nasıl bir insanlık? Şehitlerimiz bunu hak etmiyor."

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği, çalındığı belirlenen komando heykelinin akıbetine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
