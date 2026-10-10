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Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı Sefo, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de otomobiliyle ilerlediği sırada basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Sefo'nun yanında bulunan kadın arkadaşının kameralardan kaçınması dikkat çekti.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Sefo'nun yan koltuğunda oturan kadın, basın mensuplarını fark edince görüntülenmemek için yüzünü siyah bir ceketle kapattı.

"YENİ BİR AŞK MI?" SORUSUNA YANIT VERDİ

Kadının yüzünü gizlemesinin ardından gazeteciler Sefo'ya, "Yeni bir aşk mı?" diye sordu.

Soru karşısında gülmeye başlayan ünlü şarkıcı, yanındaki kişinin arkadaşı olduğunu belirterek, "Normal arkadaşım, gözükmek istemiyor galiba" yanıtını verdi.