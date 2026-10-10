Ünlü şarkıcı Sefo, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de otomobiliyle ilerlediği sırada basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Sefo'nun yanında bulunan kadın arkadaşının kameralardan kaçınması dikkat çekti.

Sefo'nun yanındaki kadın dikkat çekti: Kameraları görünce yüzünü gizledi - Resim : 1

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Sefo'nun yan koltuğunda oturan kadın, basın mensuplarını fark edince görüntülenmemek için yüzünü siyah bir ceketle kapattı.

Sefo'nun yanındaki kadın dikkat çekti: Kameraları görünce yüzünü gizledi - Resim : 2

"YENİ BİR AŞK MI?" SORUSUNA YANIT VERDİ

Kadının yüzünü gizlemesinin ardından gazeteciler Sefo'ya, "Yeni bir aşk mı?" diye sordu.

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Soru karşısında gülmeye başlayan ünlü şarkıcı, yanındaki kişinin arkadaşı olduğunu belirterek, "Normal arkadaşım, gözükmek istemiyor galiba" yanıtını verdi.