“Bilmem Mi?”, “Isabelle” ve “Tutsak” gibi hit parçalarıyla listelerde fırtına gibi esen Sefo, sadece müziğiyle değil tarzıyla da dikkat çekiyor.

Genç hayran kitlesi tarafından yakından takip edilen Sefo, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

İMAJINI YENİLEDİ!

Sahne şovları ve iddialı tarzıyla gündemde kalmayı başaran Sefo, bu kez cesur bir imaj değişikliğine imza attı.

SAÇLARINDA RADİKAL DEĞİŞİM!

Koyu saçlarına veda eden Sefo, saçlarını beyaz-platin tonuna boyattı. Yeni stilini sosyal medya hesabından paylaşan rapçi, hayranlarından büyük beğeni topladı.