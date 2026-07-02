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Kaynak: Haber Merkezi

"Bilmem Mi?", "Affettim" ve "Tutsak" gibi sevilen şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sefo, bu kez müzik kariyerinden çok özel hayatıyla gündemde.

Yoğun konser programı arasında kısa bir tatil fırsatı bulan Sefo ile Çağla Boz, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da birlikte objektiflere yansımıştı. O görüntülerin ardından haklarında çıkan aşk iddiaları güç kazanmıştı.

İlişkisiyle ilgili ilk kez konuşan Sefo, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Birbirimizi tanıma sürecindeyiz." ifadelerini kullanarak iddiaları doğrulamıştı.

Beklenen paylaşım ise Çağla Boz'dan geldi. Ünlü oyuncu, Sefo ile birlikte çekilen romantik karelerini ilk kez sosyal medya hesabında yayınladı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.