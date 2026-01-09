İkilinin yurt dışı seyahatinden döndüğü öğrenilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Edinilen bilgilere göre Sefo ve Yalçınkaya’nın Barcelona’dan İstanbul’a döndüğü belirtildi. Havalimanında basın mensuplarının sorularıyla karşılaşan Sefo’nun, ilişki iddialarına dair sorulara “Algı yapmayalım lütfen” yanıtını verdiği aktarıldı. Bu kısa ama net cevap, magazin takipçileri arasında en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

İrem Yalçınkaya’nın adının daha önce şarkıcı Emir Can İğrek ile anılmış olması, bu yeni birlikteliğin magazin gündeminde daha fazla dikkat çekmesine neden oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Yalçınkaya’nın özel hayatının yeniden gündeme gelmesi ve Sefo’nun bu konuda mesafeli tavrı öne çıktı.

Çift, havalimanında birlikte görüntülenmelerine rağmen ilişkilerine dair herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Sefo’nun sorular karşısındaki temkinli yaklaşımı, ünlü rapçinin özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini bir kez daha gösterdi.

Magazin kulislerinde, ikilinin bir süredir birlikte olduğu ve yurt dışı seyahatinin de bu ilişkinin bir parçası olduğu konuşuluyor. Ancak taraflardan henüz konuyla ilgili resmî bir doğrulama gelmiş değil.