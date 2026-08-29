İlyas Salman, 1. Çatalca Film Festivali kapsamında düzenlenen söyleşide, çocukluk yıllarında başlayan tiyatro merakından Yeşilçam sinemasına uzanan sanat yolculuğunu ve Şener Şen ile olan dostluğunu sinemaseverlerle paylaştı.

Usta sanatçı İlyas Salman, 1. Çatalca Film Festivali kapsamında düzenlenen özel söyleşide sanat hayatının önemli dönüm noktalarını izleyicilerle paylaştı. Sinema tarihçisi ve yazar Burçak Evren’in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Salman, çocukluk yıllarından tiyatro sahnesine, oradan sinemaya uzanan süreci samimi bir dille aktardı. Özellikle Şener Şen’le kurduğu dostluğun kariyerindeki kritik rolünü vurgulayan sanatçı, beni sinemaya tavsiye eden Şener ağabey oldu sözleriyle festivale damgasını vurdu.

Oyunculuğa olan ilgisinin çocukluk döneminde başladığını anlatan İlyas Salman, ilkokul öğretmeni Hasan Doğan’ın yazdığı Öksüz Mehmet adlı oyunda rol alarak sahneyle tanıştığını belirtti. Köy meydanlarında, okullarda ve spor salonlarında sergilediği oyunlarda seyircinin alkışını, kahkahasını ve gözyaşını gördükten sonra profesyonel oyunculuk eğitimine yöneldiğini söyledi. Bu erken dönem deneyimlerin, ilerleyen yıllarda hem tiyatro hem de sinema çalışmalarındaki duruşunu şekillendirdiğini ifade etti.

Salman, tiyatro yıllarından sinemaya geçiş sürecinde Şener Şen’in büyük katkısı olduğunu hatırlattı. Şener Şen’in kendisini yapımcılara ve yönetmenlere tavsiye etmesiyle Yeşilçam kapılarının aralandığını belirten sanatçı, bu desteğin kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Arzu Film bünyesinde çekilen yapımlarda Adile Naşit, Münir Özkul ve Şener Şen gibi ustalarla aynı setleri paylaşmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu söyledi. Bu isimlerle çalışırken hem oyunculuk tekniği hem de set disiplini konusunda çok şey öğrendiğini aktardı.

Söyleşide özellikle Çatalca’da çekilen Erkek Güzeli Sefil Bilo ve Davaro filmleri gündeme geldi. Her iki yapımda da Şener Şen’le başrolü paylaşan İlyas Salman, ilçenin köyleri, kırsal dokusu ve İnceğiz Mağaraları’nın Yeşilçam döneminde doğal plato olarak kullanıldığını anlattı. İstanbul’a yakın olmasına rağmen uzun yıllar kırsal karakterini koruyan Çatalca, çeşitli dönemlerde sinemacıların tercih ettiği önemli çekim noktalarından biri haline geldi. İlçenin coğrafi çeşitliliği, farklı hikâyelerin anlatılmasına olanak sağladı ve birçok Yeşilçam yapımına ev sahipliği yaptı.

İlyas Salman, Çatalca ile kurduğu sinema bağının kendisi için özel bir yeri olduğunu belirtti. Erkek Güzeli Sefil Bilo ve Davaro’nun ilçenin Yeşilçam mirası içinde önemli bir yer tuttuğunu hatırlatan sanatçı, o dönemdeki set atmosferini ve yerel halkın çekimlere gösterdiği ilgiyi de anımsattı. Festival kapsamında yapılan söyleşi, hem Salman’ın kişisel yolculuğunu hem de Çatalca’nın Türk sinemasındaki yerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Söyleşinin ardından izleyiciler usta oyuncuya yoğun ilgi gösterdi. Salman, genç oyunculara ve sinema tutkunlarına yönelik tavsiyelerde bulunarak sanatın sabır, disiplin ve samimiyet gerektirdiğini vurguladı. 1. Çatalca Film Festivali, İlyas Salman’ın katılımıyla yerel sinema hafızasını canlandıran önemli bir etkinliğe dönüştü.