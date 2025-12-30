Başrolünde Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Atakan Özkaya, Gonca Cilasun ve Sahra Şaş gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Uzak Şehir dizisi yılbaşı nedeniyle bölümlere kısa bir ara verdi. Bu arayı fırsat bilen ünlü isimler İstanbul’a dönmek istediler.

Dizinin oyuncuları ve set ekibi, İstanbul’a dönmek üzere yola çıkmaya hazırlanırken olumsuz hava koşullarıyla karşılaştılar.

MARDİN’DE MAHSUR KALDILAR

Atakan Özkaya, Alper Çankaya, ve Burak Şafak Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle mağdur oldu. Oyuncuların uçuşları iptal oldu ve oyuncular Mardin'de mahsur kaldı.

Atakan Özkaya, Alper Çankaya, ve Burak Şafak uçuşlarının iptal olmasını ardından Mardin'deki otellerine geri döndü. Alper Çankaya ekip arkadaşlarıyla odada oyun oynadıkları anları paylaştı.

Sinem Ünsal da Mardin hava durumunu paylaşarak dikkat çekti.