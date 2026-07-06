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Kaynak: İHA

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine yapılacak seçimde CHP'nin adayı Fuat Gümüş ile Zafer Partisinin adayı Çağatay Rasim Çağır yarıştı.

Mecliste gerçekleştirilen oylamada kullanılan 23 oyun 19'u geçerli, 4'ü ise boş çıktı. Sayım sonucunda CHP'nin adayı Fuat Gümüş 17 oy alarak ilk turda Seferihisar Belediye Başkan Vekili seçildi. Zafer Partisinin adayı Çağatay Rasim Çağır 1 oy alırken, AK Partili Meclis Üyesi Ümit Cingöz'e de 1 oy çıktı.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ ÜMİT CİNGÖZ'E 1 OY

Seçim öncesinde yazılı açıklama yapan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanlığı, başkan vekilliği seçiminde aday göstermeyeceklerini ve hiçbir adayı desteklemeyeceklerini duyurmuştu. Buna rağmen AK Partili Meclis Üyesi Ümit Cingöz'e sandıktan 1 oy çıkması dikkat çekti.

Böylece Seferihisar Belediye Başkanlığı görevini vekaleten yürütecek isim, CHP'nin adayı Fuat Gümüş oldu.