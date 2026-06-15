Seferihisar’da engelsiz sezon açılışı

Seferihisar'da engelleri ortadan kaldıran projeleriyle tanınan SEKADER, Doğanbey Sakızağacı mevkiindeki kamp alanında düzenlenen görkemli bir etkinlikle yeni sezon kapılarını açtı. Her yıl ortalama 5 bin engelli vatandaşa tamamen ücretsiz olarak kamp, plaj, deniz ve su sporları imkanı sunan dernek, bu yıl da katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Toplam 18 farklı engelli derneği ve sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği buluşma, renkli görüntülere sahne oldu.