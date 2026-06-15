Seferihisar'da engelleri ortadan kaldıran projeleriyle tanınan SEKADER, Doğanbey Sakızağacı mevkiindeki kamp alanında düzenlenen görkemli bir etkinlikle yeni sezon kapılarını açtı. Her yıl ortalama 5 bin engelli vatandaşa tamamen ücretsiz olarak kamp, plaj, deniz ve su sporları imkanı sunan dernek, bu yıl da katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Toplam 18 farklı engelli derneği ve sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği buluşma, renkli görüntülere sahne oldu.
Seferihisar’da engelsiz sezon açılışı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde faaliyet gösteren Seferihisar Engelsiz Eşit Yaşam Derneği (SEKADER), engelli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımını desteklemek amacıyla yeni yaz sezonunun açılışını gerçekleştirdi.Kaynak: İHA
Açılış programına katılarak engelli bireyler ve ailelerini yalnız bırakmayan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, gün boyunca vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Engelsiz yaşam projelerinin toplumsal entegrasyon açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çeken Başkan Yetişkin, yerel yönetim olarak bu tür anlamlı çalışmalara ve engelsiz bir kent inşasına her zaman tam destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.
Etkinliğin en özel ve heyecan verici anları ise deniz altında yaşandı. SEKADER bünyesinde görev yapan uzman engelli dalış eğitmenlerinin rehberliğinde, katılımcılara güvenli bir ortamda su altı dalış deneyimi sunuldu. Hayatlarında ilk kez tüplü dalış yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşayan engelli bireyler, su altı dünyasıyla tanışarak unutulmaz anlar biriktirdi.
Günün ilk saatlerinde ikramlarla başlayan sezon açılışı, ilerleyen saatlerde ritim grupları ve müzik eşliğinde düzenlenen eğlence programıyla devam etti. Engelli bireyler ve refakatçileri müzik eşliğinde gönüllerince dans ederek yeni sezonun coşkusunu paylaştı.
SEKADER yetkilileri tarafından yapılan açıklamada; yaz sezonu boyunca engelli bireylerin deniz, spor, kamp ve sosyal etkinliklerden tamamen ücretsiz olarak yararlanmayı sürdüreceği, engelsiz bir dünya bilincini yaymak adına çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.