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Kaynak: ANKA

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası sabah saatlerinde yapılan operasyonda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı alınanların sayısı, gün içinde 25'e yükseldi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in mevcut rahatsızlığı nedeniyle diyaliz tedavisi için hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile birlikte diğer 24 şüpheli ise rutin sağlık kontrolleri kapsamında hastaneye götürüldü. Sağlık işlemlerinin ardından şüpheliler yeniden emniyete getirildi. Emniyetteki işlemlerin sürdüğü bildirildi.