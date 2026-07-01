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Kaynak: AA / İHA / ANKA

İzmir Valiliği, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekiliği seçiminin 6 Temmuz Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Anayasa'nın 127’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 30 Haziran 2026 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da Seferihisar Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.