19. yüzyıl Fransa’sının çalkantılı siyasi ve toplumsal atmosferini gözler önüne seren Sefiller (Les Misérables), yayımlandığı günden bu yana edebiyat severlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bir parça ekmek çaldığı için yıllarca hapis yatan Jean Valjean’ın kefaret ve merhamet dolu hayat hikayesini anlatan eser, toplumsal adaletsizliğe ve yoksulluğa tutulan güçlü bir ayna niteliği taşıyor.

SORUNLARA IŞIK TUTMAYA DEVAM EDİYOR

Romanın baş karakteri Jean Valjean ile kanun ve nizamın acımasız yüzünü temsil eden Komiser Javert arasındaki kovalamaca, edebiyat tarihinin en unutulmaz çatışmalarından biri olarak kabul ediliyor. Yalnızca bir roman olmanın ötesine geçen eser, Tiyatro sahneleri, sinema uyarlamaları, ve dünyanın en bilinen müzikalleri sayesinde nesiller boyu aktarılarak popüler kültürdeki yerini sağlamlaştırıyor. Uzmanlar, eserin aradan geçen yüzyıllara rağmen günümüz dünyasının sosyal eşitsizlik ve adalet sorunlarına ışık tutmaya devam ettiğini belirtiyor.