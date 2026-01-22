

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Emeklilere yapılan maaşı sefalete mahkum etmek olduğunu belirten DİSK-Devrimci Emekliler Sendikası Ordu İl Temsilcisi Cengiz Özyurt, “En alt seviyedeki emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılması yeterli değil.” dedi.

Ordu’da Tahıl Pazarı Meydanı’nda kefen giyilerek yapılan basın açıklamasında sefalete şükretmeyeceklerini söyleyen Dev Emekli Sen Temsilcisi Cengiz Özyurt, “Enflasyona göre artış yapıyoruz diyorlar ama nedense yalnızca işçi, emekçi, emekli maaşlarında TÜİK’in baskılanmış enflasyon oranı kıstas alınırken ulaşımdan yiyeceğe, sudan doğalgaza, akaryakıttan vergilere enflasyonun çok üzerinde artış yaparak sefaleti kalıcılaştırıyorlar. Biz emekliler, mağdur edilen diğer emekçilerle birlikte haklarımız için mücadelemizi sürdüreceğiz. Ordu’da emeklilerin sesini sürekli yükselteceğiz. Sefalete şükretmeyeceğiz.” dedi.

“SADAKAYI DA GERİ ALDILAR”

Özyurt, açıklamasında, “Sadaka biçiminde bir artış yaptılar ancak bir ay geçmeden fazlasıyla geri aldılar. Yazıktır, ayıptır. Sadakayı bile geri almaktan utanmıyorlar. En düşük emekli aylığı asgari ücretten aşağı olamaz. Tepkiler sonrası en düşük emekli aylığına ek bir sadakayla 20 bin TL yapma önerisi komisyonda kabul edildi. Sanki 20 bin üzeri maaş yeterliydi de mağduriyeti gidermiş gibi yaparak emeklilerle dalga geçilmek isteniyor. Emekliler olarak hükümetin emeklileri açlığa mahkum edişini şiddetle kınıyoruz.

Yaşanabilir bir maaş herkesin hakkıdır. Basın açıklaması yaptığımız Tahıl Pazarı Meydanı, emekliler meydanı oldu. Burada çay içmeden, simit yemeden oturmak zorunda bırakılan emeklileri gazabı sizleri yakacak. Emeklileri bu duruma düşürmekten utanmıyorlar. Utanmasınlar, utanmalarını da beklemiyoruz ancak utanmazlıklarını sürekli yüzlerine vuracağız, mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz.” dedi.

“ÖLÜMDEN ÖTE KÖY YOK”

Yapılan artışların kendilerini ölüme mahkum ettiğini belirten Özyurt, “Emeklilerin kaçı ne kadar maaş alıyor bakalım: 20 bin TL’nin altında alanlar, 5 milyon 690 bin 800 kişi; 20-25 bin TL arası alanlar, 9 milyon 282 bin 345 kişi; 25 bin TL üstü alanlar 1 milyon 663 bin kişi. Bu tabloya göre 5 milyon 690 bin 800 kişiye ek olarak 1.120 TL daha vermek dalga geçmek değil mi? Kabul etmiyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalı. Yıllardır enflasyona ezdirmeyeceklerini söylediler, ezdirdiler. Artık sınırdayız, açlığa, ölüme mahkum edildik. Buradan daha ötesi yok. Son sınırdayız. Ölmeyeceğiz, direneceğiz; hakkımızı gasp edenlerden hesap soracağız. Sokaklar bizim, hakkımız için haykıracağız; yarın sandık da gelecek ve emekliler gereken yanıtı vereceğiz.” dedi.

“EK ZAM İSTİYORUZ”

Açlığa mahkum edildiklerini söyleyen Dev Emekli Sen Ordu Temsilcisi Cengiz Özyurt, “Enflasyon göre planlama ve kamu emekçileriyle yapılan toplu görüşme sonucu ortaya çıkan artış açlık artışı bile olmadı. Bu nedenle emekli aylıkları yeniden değerlendirilmeli ve en düşük emekli aylığı asgari ücretten aşağı olmamak koşuluyla yeniden düzenlenmelidir. Emekli olmadan önce işçi olarak, kamu emekçisi olarak, esnaf olarak hizmet yaptık, artı değer ürettik. Şimdi de hakkımızı istiyoruz.” dedi.

“KAYNAK VAR”

Özyurt; işçiye, emekçiye, emekliye gelince “kaynak yok” söylemini kabul etmediklerini belirterek, “Bize yıllardır "Bütçede kaynak yok", "Kemer sıkın" masallarını anlatanlara sesleniyoruz: Yalan söylüyorsunuz! Kaynak var, ama bu kaynak emekliye değil, bir avuç ranta ve faiz lobisine akıtılıyor.



Rakamlar ortadadır ve bu rakamlar iktidarın utanç vesikasıdır: 2026 Bütçesinden faiz lobisine ayrılan pay tam 2 Trilyon 742 Milyar TL (%14,5) iken, bu ülkenin emektarı 16,5 milyon emeklinin aylığı ve sağlığı için ayrılan pay sadece 1 Trilyon 872 Milyar TL (%9,9)'dir!En düşük emekli aylığını Hazine desteğiyle 20 bin TL’ye tamamlamak için ayrılan kaynak ise sadece 69 Milyar TL’dir. Yani faiz lobisine aktardığınızın zekatı bile değildir!



Hafızamız diri, öfkemiz tazedir. 2013-2025 yılları arasındaki 11 yılda; yandaş şirketlerin, sermaye gruplarının tam 8 Milyar 900 Milyon TL tutarındaki vergi borcunu ve cezasını bir kalemde sildiniz! Zengine gelince "Affettim" diyenler, iş emekliye gelince "Kasada para yok" diyemez!



Devrimci Emeklileri Sendikası olarak yeniden sesleniyoruz: Açlığa ve yoksulluğa mahkum değiliz. Sadaka istemiyoruz. Yıllardır harcadığımız emeğin, ürettiğimiz değerin, yaptığımız hizmetin karşılığını olan yaşanabilir oranda maaşımızı istiyoruz.Susmayacağız, sokaklarda sesimizi yükselmeye devam edeceğiz. Bu nedenle bir kez daha emeklileri sendikamız Devrimci Emekliler Sendikası’na üye olmaya çağırıyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız.” dedi.