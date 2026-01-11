Türkiye'de 6 aylık enflasyon oranıyla en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL'ye yükseltildi. Meclis'te alınan kararla birlikte emekli aylıkları için uygulanacak zammın yüzde 18.48'e yükseltildi. böylece en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin TL'ye yükseltildi. 20 bin liralık aylık da TÜRK-İŞ'in açıkladığı 30 bin liralık açlık sınırının altında. Emekli aylıklarına yapılan zammın ardından bayram ikramiyelerine yapılması beklenen zam da merak konusu oldu.

TAHMİNLER NETLEŞTİ

İlk kez 2018 yılında bin TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri, son olarak geçtiğimiz yıl 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmişti. Geçtiğimiz yılla miktar olarak aynı artışı yapmaya hazırlanan ekonomi yönetimi, 2026 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere toplam 10 bin TL ikramiye ödemesi yapmaya hazırlanıyor. Bu da her bir bayram için 5 bin liraya denk geliyor.

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağıyla ilgili henüz net bir tarih paylaşılmasa da, Ramazan Bayramı'ndan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu yıl 20 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilerin ikramiyelerinin 9-15 Mart haftasında hesaplara yatması planlanmakta.