Bu millet kime güvensin?

İşçisi?

Memuru?

Emeklisi?

Öğrencisi?

Ev kadını?

Yarın nasıl bir Türkiye’ye büyüdüklerini bilmeyen ‘Çocuklar’ yarınlarda, kime güvensinler?

Dünlerde farklı söyleyip, bugünlerde eleştirdiklerinin bin beterini yapanlara mı güvensin?

İnanın tam bir çözümsüzlük içindeyiz.

*

Tamam, iktidarın büyük ortağı istediği kadar:

“Biz seksen altı milyon kardeşiz” diye dursun, öyle olmadığımız ‘Sefalet ücretinin’ onaylanmasıyla:

Açık…

Net…

Su götürmez bir şekilde bize gösterildi zaten.

Demek ki işçi ve memur emeklileri kardeşliği ‘Üvey kardeşlik’ olmalı ki onlara açlık sınırının da altında bir ‘Sefalet ücreti’ düşünülmüş.

Ve böylece de iktidar, kardeşleri ikiye ayırmış:

Fakir ve zengin kardeşler.

*

Fakir kardeşlerin paraya, zengin kardeşlerin vergi affına ihtiyaçları var.

*

Fakirler kocaman bir çoğunluk, zenginler küçücük azınlık.

Ama onlar zengin…

Varlıklı…

Akıllı…

Vergi borçları silinebilen itibarlı kesim.

*

Ya fakirler?

Onlar yaşadıkları mağduriyetlerini duyması gerekenlere duyurmak için:

Yağmurda-yaşata…

Karda-kıyamette…

Soğukta-ayazda sokaklarda küçük bir umutla çaresiz dertlerine çare arama çabalarındalar.

Ama coplanıyorlar…

Umursanmıyorlar…

Hep oyalanıyorlar.

*

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, son on yılı aşkın kalkınmayla ilgili sınıfta kalırken…

Memleketin var olan -cumhuriyet kazanımları olan- taşınmazları satılıp tüketilmiş…

Hukukun ve adil paylaşımın temelini oluşturan ‘Adalet’ maalesef neredeyse ortadan kalkmak üzere!

İçlerinde. adaletin yok olmaması adına bir şeyler yapmak için direnenler…

Çabalayanlar…

Kendilerini yırtanlar da var elbette, onlar da nereye kadar dayanabilir bilemiyorum.

*

İnanın bana, geçen hafta Sayın Bahçeli’nin MHP grubunda yaptığı bir önceki konuşmasında emekliler adına o kadar umutlu olmuştum ki “Bu sefer tamam!” diye içimden geçirmiş, ‘Eğer Sayın Bahçeli böyle diyorsa, o bu sefer şaşırtır ve bu insanlara bir güzellik yapar?” diye düşünüyordum.

*

Ne demişti Sayın Bahçeli?

“Onların insanca yaşayabilecekleri bir gelir seviyesine ulaşmaları için gerekirse elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymalıyız” demiş ben de keşke ‘Koyarız’ demiş olsaydı, deyip içime küçük de olsa kurt düşmüştü.

Sayın Bahçeli ile ilgili geçtiğimiz perşembe günkü yazımda, ne yalan söyleyeyim bana ‘Popilist’ bir ifade imiş gibi geliyor.” demiştim, maalesef yanılmamışım.

*

Anlaşılan o ki hükümet kendini destekleyen Bahçeli ile birlikte, fakirleri gözden çıkartmışlar…

Görünen o!

*

Bu durumda ben dahil bütün fakirlere:

“Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner.” sözüyle…

“Kurt kışı geçirir, ama yediği ayazı unutmazmış.” sözü üzerinde biraz kafa yormalarını öneririm.

Elimden bu geliyor!

*

23 yılda geldiğimiz nokta burası!

Ve bu şartlarda yine de “İktidara bir beş yıl daha verilsin” deniliyorsa o zaman da ‘Sefalet ücretine’ sessiz sedasız talime devam!

Başka ne diyeyim ki?