Doğru pişirme teknikleri, yaratıcı sunumlar ve evde bulunan temel malzemelerle annenize unutamayacağı bir lezzet deneyimi hazırlayabilirsiniz. Karamelize dokunuşlardan mühürleme tekniklerine kadar, sofranızı adeta şef tabağına çevirecek özel menü rehberi burada!

Anneler Günü’nde dışarıdaki yoğunluğa karışmak yerine mutfağa girin ve kendi “fine dining” deneyiminizi oluşturun. Bayat ekmeklerden hazırlanan çıtır krutonlar, sebze değerlendirme fikirleri ve estetik sunum detaylarıyla hem ekonomik hem de şık bir menü hazırlamak mümkün. İşte annenizi özel hissettirecek, evdeki malzemelerle hazırlanabilen gurme menü önerileri…

BAŞLANGIÇ: KARAMELİZE SOĞANLI KADİFE MERCİMEK ÇORBASI

Klasik mercimek çorbasını restoran sunumuna taşımak sandığınızdan kolay. Çorbayı süzgeçten geçirerek ipeksi bir kıvam elde edin. Bayat ekmekleri küçük küpler halinde doğrayıp tereyağı, sarımsak ve kekikle kızartarak aromatik krutonlar hazırlayın.

İnce doğranmış soğanları az miktarda şekerle ağır ağır karamelize edin ve servis sırasında çorbanın ortasına şık bir dokunuş olarak yerleştirin. Küçük detaylar, tabağın havasını tamamen değiştirir.

ARA SICAK: ÇITIR BAHÇE SEBZE CİPSLERİ

Buzdolabında kalan sebzeleri değerlendirmek için nefis bir fikir… Havuç, patates ya da kabağı ince dilimleyin. Zeytinyağı ve sevdiğiniz baharatlarla harmanlayıp fırında çıtır hale gelene kadar pişirin.

Yanında ise süzme yoğurt, kuru nane ve limon kabuğu rendesiyle ferah bir dip sos hazırlayın. Hafif ama etkileyici bir ara sıcak elde edeceksiniz.

ANA YEMEK: MANTARLI VE ISPANAKLI DOLGULU TAVUK

Şef dokunuşunun en çok hissedileceği bölüm ana yemek! Tavuk göğsünü ortadan dikkatlice açın ve içerisine sotelenmiş mantar, ıspanak ve beyaz peynir karışımını doldurun. Kürdan yardımıyla kapattıktan sonra önce tavada mühürleyin, ardından fırında pişirerek sulu kalmasını sağlayın.

Yanında servis edeceğiniz tereyağlı patates püresini tabağa kaşığın tersiyle yayarak modern bir görünüm oluşturun. Tavuğu pürenin üzerine yerleştirerek restoran şıklığında bir sunum yakalayabilirsiniz.

TATLI: KIRMIZI MEYVELİ HAFİF PARFE

Yoğun şerbetli tatlılar yerine hafif ve modern bir final tercih edin. Ezilmiş bisküvilerle pratik bir taban hazırlayın. Üzerine çırpılmış krema ya da bal ile kıvam verilmiş yoğurt ekleyin.

Dondurucuda bulunan vişne veya çilekleri az şekerle pişirerek meyve sosu hazırlayın ve tatlının üzerine gezdirin. Son dokunuş için birkaç nane yaprağı yeterli olacaktır.

ŞEFLERDEN SUNUM TÜYOLARI

Tabağın merkezini kullanın, kenarları mümkün olduğunca sade bırakın.

Katmanlı sunumlar tabağa hacim ve şıklık kazandırır.

Renk dengesi oluşturun: yeşil otlar, beyaz püreler ve kırmızı soslar iştah açıcı görünür.

Servis öncesi tabak kenarlarını mutlaka temizleyin. Profesyonel sunumun sırrı detaylarda gizlidir.