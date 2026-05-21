Türkiye’den başlayıp ABD’ye uzanan bir girişimcilik hikayesi, gastronomide yeni dönemin odağında üründen çok deneyim olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’de üçüncü dalga kahve kültürünün erken dönem temsilcilerinden biri olarak öne çıkan Şef Alican Öztürk, Voi Coffee Company ile başlayan gastronomi yolculuğunu Amerika’ya taşıdı. Çırağan Palace Kempinski, The Ritz-Carlton, Mikla ve Do&Co gibi üst segment kurumlarda edindiği deneyimin ardından kendi markalarını yaratan Öztürk, 1,5 yıl önce Florida, Boca Raton’da açtığı Anyday Eatery’de modern Akdeniz mutfağını rafine bir yaklaşımla sunuyor.



ABD pazarının büyük fırsatlar kadar ciddi rekabet de barındırdığını söyleyen Alican Öztürk, “Ancak özellikle Akdeniz mutfağı, doğal içerikler ve sağlıklı yaşam eksenindeki dönüşümle birlikte, Türk girişimcilere önemli bir alan yaratıyor. Çünkü Amerika’da insanlar artık sadece konseptin tadına değil; enerjisine, vizyonuna ve temsil ettiği yaşam tarzına da yatırım yapıyor. Müşteriler de karakteri ve hikayesi olan markalar arıyor. Bence geleceğin başarılı gastronomi markaları, yalnızca lezzetle değil; sürdürülebilir kalite standardı, güçlü operasyon ve net marka kimliğiyle öne çıkacak” açıklamasını yapıyor.



Uluslararası gastronomi girişimcisi olarak çalışmalarını sürdüren Alican Öztürk, gastronomiyi yalnızca mutfak odağında değil; marka deneyimi, şehir yaşamı ve tüketici davranışları perspektifinde ele alan yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

“GASTRONOMİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI, DİSİPLİN GEREKTİRİYOR”

Şef Alican Öztürk, yeme-içme sektöründe kendi markasını kurmak isteyen gençlere operasyon bilgisi, özgün marka karakteri ve sabır odaklı bir yaklaşım öneriyor ve “Gastronomide kalıcı başarı, sosyal medya görünürlüğünden çok misafirin tekrar tekrar geri dönmesini sağlayan deneyim yaratabilmekten geçiyor” diyor.



Lüks otel mutfaklarından fine dining restoranlara ve VIP catering operasyonlarına uzanan kariyerinin kendisine yalnızca mutfak tekniği değil; operasyon yönetimi, ekip koordinasyonu ve standart yönetimi konusunda da güçlü bir bakış açısı kazandırdığını belirten Alican Öztürk, gastronomide sürdürülebilir başarının görünenden çok daha fazla disiplin gerektirdiğini şöyle ifade ediyor:



“Operasyonu bilmeden sürdürülebilir başarı yaratmak çok zor. Mutfağın ritmini, servisi, maliyet yönetimini, ürün kalitesini ve ekibi yönetmeyi öğrenmeden sadece iyi bir tasarım ya da sosyal medya ile uzun vadeli marka kurulamaz.”



Şef Alican Öztürk, genç girişimcilere trendleri takip etmelerini ancak birebir kopyalamamalarını öneriyor. Modern gastronomide fark yaratan unsurun, küresel trendleri kendi kültürü ve hikayesiyle yorumlayabilmek olduğuna dikkat çekiyor.

KAHVEYİ ÜRÜNDEN DENEYİME TAŞIYAN DÖNÜŞÜM

Alican Öztürk’ün girişimcilik hikayesinin merkezinde Voi Coffee Company bulunuyor. Türkiye’de kahve kültürünün henüz bugünkü kadar gelişmediği dönemde yola çıkan marka, kısa sürede İstanbul, Çeşme ve Bodrum’da 20’den fazla lokasyona ulaştı.



Öztürk’ün geliştirdiği konseptler, kahve tüketimini yalnızca ürün odağından çıkarıp deneyim, sosyalleşme ve yaşam tarzı eksenine taşıyan erken dönem örnekler arasında değerlendiriliyor.



Asıl dönüşümün büyümede değil, tüketicinin kahveye bakışında yaşandığını söyleyen Alican Öztürk, “Voi Coffee’yi yaratmadan önce benim için en önemli konu önce kahveyi gerçekten öğrenmekti. Sadece bir kahve dükkanı açmak istemedim; kahvenin karakterini anlamak istedim. Çünkü insanlar da sadece kahve içmeye değil, kahveyi keşfetmeye geliyordu. Bu değişim yalnızca kahve tüketimini değil, şehir yaşamındaki sosyalleşme biçimlerini de dönüştürdü. İnsanlar artık yalnızca bir içecek satın almak için değil; çalışmak, vakit geçirmek, sosyalleşmek ve kendilerini ait hissedecekleri atmosferler deneyimlemek için mekanlara gitmeye başladı” açıklamasını yapıyor.



V60, Chemex ve cold brew gibi demleme yöntemlerini daha geniş kitlelerle buluşturan marka, aynı zamanda esenlik (wellness) odaklı ürünleri de kahve kültürüyle bir araya getirdi. Smoothie bowl’lardan matcha bazlı içeceklere kadar birçok ürün, yeni nesil tüketici alışkanlıklarının erken örnekleri arasında yer aldı.



Öztürk ayrıca premium zeytinyağı markası Roda Farm Fresh ile uluslararası kalite odaklı üretim çalışmalarını sürdürürken, marka 2024 yılında Olive Japan ve Amsterdam International Olive Oil Competition gibi uluslararası organizasyonlarda ödüllerle dikkat çekti.