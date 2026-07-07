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Kaynak: Haber Merkezi

Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan ve ileri derece beyin tümörü teşhisi konulan 8 yaşındaki Hülya Akar'ın, doktorların düşük yaşam şansı verdiği süreçte Ankara'da başarılı bir ameliyat geçirdiği bildirildi.

Paylaşılan bilgilere göre, küçük kızın tedavi sürecindeki tüm masraflar Sedat Peker tarafından karşılandı. Gerçekleştirilen operasyonun ardından Hülya'nın sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

ÇOCUK ODASI VE TEKNOLOJİK HEDİYELER GÖNDERİLDİ

Tedavi sürecinin ardından Sedat Peker'in Hülya Akar'a yeni bir çocuk odası ile çeşitli teknolojik hediyeler gönderdiği de belirtildi.

Konuya ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşılan açıklamalara dayanırken, tedavi sürecine ilişkin resmi makamlardan ayrıca bir açıklama yapılmadı.