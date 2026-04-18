Türk arabesk'in efsanelerinden Tüdanya, gırtlak kanseriyle mücadelesini sürdürürken Sedat Peker’den yardım talebinde bulunmuştu. Sedat Peker’in sanatçıya 3 milyon TL maddi destek ulaştırdığı bilgisi edinildi.

Tüdanya konuyla ilgili olarak bir video paylaştı. Tüdanya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili reis sen gönüllerin reisisin. Kimsesizlerin kimsesisin. Allah'ın uzanan elisin. Herkese iyilik yaptın. Allah razı olsun. Ben Tüdanya. Eski sanatçılardan. Ben kanser oldum. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Sana ne kadar dua etsem az. Tüm garipler adına teşekkür ediyorum. "

TÜDANYA KİMDİR?

Bir dönem milyonları peşinden sürükleyen, albümleri satış rekorları kıran Arabesk dünyasının dev ismi Tüdanya, şimdilerde en büyük hazinesi olan sesinden mahrum bir hayat sürüyor.

80’li yılların ortasında müzik dünyasına bir fırtına gibi giren Tüdanya (Şerife Gündüz), 1986 yılında çıkardığı "Seni Sevmeyen Ölsün" albümüyle Türkiye’de bir devrim yapmıştı. Dönemin şartlarında 2 milyonu aşan resmi satış rakamıyla, sadece müzik listelerini değil, halkın gönlünü de fethetmişti. O dönemde sokaktaki her dükkanda, her takside onun buğulu sesi yankılanıyordu.

EN BÜYÜK ACISI SESİNİ KAYBETMESİ

Gazino sahnelerinin en çok aranan isimlerinden biri olan sanatçı, sadece sesiyle değil, mütevazı yaşamıyla da dikkat çekiyordu. Ancak kader, ona seslendirdiği acılı arabesk şarkıları aratmayacak bir senaryo yazdı. Yıllar içinde sahne ışıklarından uzaklaşan Tüdanya, büyük bir sağlık sınavıyla karşı karşıya kaldı.

Gırtlak kanseri teşhisi konulan sanatçı, geçtiğimiz yıllarda geçirdiği kritik operasyonlar sonucunda ses tellerini kaybetti. Bir döneme damga vuran o güçlü ses, yerini derin bir sessizliğe bıraktı. Maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden sanatçıya, vefalı dostları ve Haluk Levent'in öncülüğündeki AHBAP platformu destek olmaya çalıştı.