Sosyal medyada ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla, şehit ve gazi yakınlarına verdiği destekle bilinen Sedat Peker Ramazan’ı da boş geçmiyor. Peker, on binlerce ramazan kolisi hazırlatarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

'Benim çocuklarım ne yiyorsa, o kolilerde de aynıları olacak'

Kolileri büyük bir titizlikle hazırlatan Peker’in “Benim çocuklarım ne yiyorsa, o kolilerde de aynıları olacak” açıklamasında bulunduğu paylaşıldı.

Peker’in bu duyarlı hareketi sosyal medyada büyük bir beğeni topladı.