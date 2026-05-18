Sedat Peker, çeşitli konularda yardıma muhtaç olan ve sesini duyurmaya çalışan insanlara yardım etmeye devam ediyor.

Bebekleri Sedat Peker tarafından Dubai’de tedavi ettirilen ve masraflar için 3.5 milyon TL yardım gönderilen çiftin aile dostu olduğunu söyleyen bir vatandaş, aile dostlarının yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.

'SEDAT PEKER ÇOK DİKKATLİ BİR ADAM'

Sedat Peker’in, Dubai’de kendisinden yardım isteyen çifti göz ucuyla fark ettiğini belirten vatandaş, Peker ve ailesinin yardım isteyen çifte sıcak davranıp aile içine soktuklarını söyledi.

“Sedat abi o kadar dikkatli bir adam ki; korumalarına derdini anlatmaya çalışırken göz ucuyla fark etme mucizesi oluyor” diyen yurttaş, “Bir aile dostumuzun bebeği için aylarca verdiği bir mücadele vardı. Ve bebekleri için Dubai’ye gitmeleri gerekiyordu. Ve Dubai’ye gittiler. Ancak kendi imkanları yeterli olmadıkları için Sedat Peker’e ulaşmalarını söyledik. Sedat Peker’in bir etkinliği olduğunu öğrendiler ve oraya gidip durumu korumalarına anlatmaya çalışırlarken, Sedat Peker göz ucuyla fark etti. Daha sonra aileyi çok sıcak karşılayıp aile ortamına sokuyorlar” ifadelerini kullandı.