Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Hatay / Halit İri / Yeniçağ



Ankara’dan Dubai’ye doğru başlattığı 3 bin 600 kilometrelik zorlu bisiklet yolculuğunda Osmaniye’nin ardından Hatay’ın İskenderun ilçesine ulaşan Volkan Aydın, yolculuğunun kritik aşamalarından birine geldi.

MHP’den gelen açıklamalar sonrası Sedat Peker’i görme hayaliyle pedal çeviren Aydın, Hatay üzerinden Suriye sınırına yöneliyor.

İskenderun’da kısa bir mola veren Aydın’ın yeni hedefi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden Suriye topraklarına geçmek.

Orta Doğu rotası üzerindeki ilk ülke geçişini gerçekleştirecek olan gezgin, zorlu coğrafi ve güvenlik şartlarına rağmen hedefine doğru kararlılıkla ilerliyor.

“DUALARLA YOLUMA DEVAM EDİYORUM”

İskenderun ve Hatay güzergahında vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Volkan Aydın, amacının vatana dönüş mesajını duyurmak olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

“İskenderun’a ulaştım, şimdi Reyhanlı üzerinden sınır kapısını geçerek Suriye rotama devam edeceğim. Zorlu bir etap ama amacım belli; hem duacıyım hem de bu yolda ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.”

Aydın, Cilvegözü Sınır Kapısı’ndaki geçiş işlemlerinin ardından Orta Doğu güzergahı boyunca pedal çevirerek BAE’nin Dubai kentine ulaşmayı hedefliyor.