Kayseri’de 2016 senesinde Talas Bulvarı üzerinde gitmekte olan askeri personel taşıyan otobüse düzenlenen saldırı da birçok askerimiz şehit olmuş, o otobüste bulunan Ferdi Çatal gazi olmuştu.

Çatal on gün önce Kayseri’de gazi olduğu bölgeye yakın bir yerde kumar borçları nedeniyle video çekerek intihar etmiş. Video da Sedat Peker’den annesi için ev yapılmasını istemişti.

Sedat Peker’de gazi askerin cenazesine çelenk göndermişti. Peker, gazinin son isteğini yerine getirerek Çatal’ın annesine ev hediye etti.

ANNESİNE EV ALDI

Acılı anne, evladının son isteğini yerine getiren Sedat Peker’e çektiği videoda teşekkür etti.

Çatal’ın annesi, “Allah razı olsun benim yavrumun isteğini yerine getirdi çok teşekkür ederim ölene kadar duacıyım reisimize çok teşekkür ediyorum” sözlerini sarf etti.