Türkiye genelinde. 81 ildeki hayvan barınaklarına dağıtılması için 100 ton mama bağışı yaptığını duyurduğu videoda konuşan Peker, “Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündeki Allah da size yardım etsin. Yüce Allah, ‘Hayvanlar benim sessiz kullarımdır’ diyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne “zorunlu ikâmet” eden Sedat Peker, en son dört yıl önce yayımladığı videolarla iktidarı, siyasetçileri, iş dünyasını ve birçok kişi ile kurumu hedef alarak gündem yaratmıştı. Ardından video yayımlamayı bırakan Peker, Türkiye genelindeki barınaklara sağladığı 100 tonluk mama yardımını duyurduğu paylaşımla sessizliğini bozdu.

Videoda, Peker'in bir köpekle yan yana olduğu görsel, “Reis Sedat Peker” pankartı yer aldı. Video arka planında müzik eşliğinde konuşan Peker, şu ifadeleri kullandı:

“Azem kardeş, ne demiş evliyalar? Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündeki de size merhamet etsin. Yüce Allah, ‘Hayvanlar benim sessiz kullarımdır’ diyor. 1910 yılında Hayırsız Ada’ya gönderilen 80 bin köpeğin ölümünden sonra önce İstanbul’a, ardından bütün Osmanlı’ya gelen felaketler herkesin malumudur, Azem kardeş.”

Görüntülerde depolar dolusu mama paketi ve bu paketlerin yüklendiği çok sayıda TIR dikkat çekti. TIR’ların ve istiflenen ürünlerin üzerinde Reis Sedat Peker'den Türkiye genelindeki patili dostlara ve

barınaklara mama seferberliği yazılı pankartlar yer alıyor. Konvoy halindeki TIRların görüntüleri drone çekimleriyle videoya yansıyor.

