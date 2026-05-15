Gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga Politicast yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası anayasa değişikliği planlarına ilişkin dikkat çekici kulis bilgileri paylaştı. Bozkurt’a göre masadaki en kritik başlıklardan biri seçim sistemi ve parti yönetimi.

50+1 DÜZENİ 40’A DÜŞÜRÜLEBİLİR İDDİASI

Bozkurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028 yılına kadar sistem değişikliğini tartışmaya açmasını beklemediğini ancak anayasa değişikliğinde ısrarcı olduğunu belirtti. Erdoğan'ın bu değişikliği ne olursa olsun istediğinin altını çizen usta gazeteci, konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"2028'in Şubat ayına, yani en son noktaya gelene kadar Erdoğan'ın bir sistem değişikliğini tartışmaya açacağı kanısında değilim. Ancak anayasa değişikliğini ne olursa olsun istiyor. Çünkü oradaki amacı sadece bir kez daha adaylığının önünün açılması değil; aynı zamanda 50+1 şartının 40'a düşürülmesi ve ufak tefek tadilatlar yapılması. Yani yine kendisini muhafaza edecek, 5 yıl daha iktidarda tutabilecek ve kendi hazırladığı plana uygun bir değişiklik öngörüyor. Başka bir şey değil."

"YARI BAŞKANLIK MASAYA GELEBİLİR"

Bozkurt, ilerleyen süreçte farklı yönetim modellerinin de tartışmaya açılabileceğini belirtti:

"Şöyle bir senaryoyu da çok olasılık dışı görmüyorum: Şimdiden planlanıyor mu bilemem tabii ama Erdoğan, iktidarını kaybetmemek ve en az bir 5 yıl daha yönetebilmek için yarı başkanlık ya da parlamenter sistem gibi bir anayasa değişikliğine, eğer işler o raddeye gelirse, kapı aralayabilir."

"PARTİ LİDERLİĞİ BİLAL ERDOĞAN’A BIRAKILABİLİR"

Sedat Bozkurt'un açıklamalarındaki en dikkat çekici kısımlardan biri ise Cumhurbaşkanlığı makamı ile parti genel başkanlığının ayrılması ihtimali oldu. Erdoğan'ın muhalefete ve kamuoyuna verebileceği tek tavizin bu olduğunu iddia eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bunun miladını söylüyorum; o tarihe kadar ödün vereceği tek şey, daha önce de yazdığımız, çizdiğimiz, konuştuğumuz gibi cumhurbaşkanının aynı zamanda parti genel başkanı olmaması, yani genel başkanlıktan ayrılmasıdır. Oraya da zaten Bilal Erdoğan'ı oturtmayı öngörüyor. Vereceği ödün budur."

"SİSTEMİN EN BÜYÜK BEKÇİSİ DEVLET BAHÇELİ"

Cumhur İttifakı içinde MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tavrının kritik olduğunu vurgulayan Bozkurt, Meclis dengelerine de dikkat çekti:

"Bunun ötesinde, kendisi sistemden ödün vermeye kalkışsa bile biliyorsunuz ki bu sistemin en önemli bekçisi Devlet Bahçeli'dir. Daha önce bir kere dile getirildiğinde Devlet Bahçeli itiraz etmişti; o bu sisteme çok sahip çıkıyor. 'Sistem değişikliğini öngören bir anayasa değişikliğini gelin tartışalım' diyebilirler, ufak tefek tadilat ve tamirat da yapabilirler. Ancak anayasa değişikliği masasına oturulduğu zaman, iktidarın o masadan 400 oyla kalkma ihtimalini ben çok fazla görmüyorum."