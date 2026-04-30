Seda Selek, Halk TV'den ayrıldığını duyurdu. Yıllardır sunduğu 'Neden-Sonuç' programının bugünkü yayınının sonunda kanaldan ayrılma kararını duyuran Selek, "Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var" diye konuştu.

'BAZI KARARLAR KAÇINILMAZ OLUYOR'

Selek, ekip arkadaşlarının yanı sıra program ortağı Mehmet Tezkan'a da teşekkür etti.

Selek, veda konuşmasında şunları söyledi:

"Halk TV ekranlarındaki son günüm. Bir karar aldım. 2 sene önce de yaşanmıştı benzer bir şey ama şartlarla sizi sıkmak istemiyorum. Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var. Bugün son yayınımı yapıyorum. Burada 5 yılım dolmak üzere. A'dan Z'ye her birimde çalışan arkadaşlarıma destekleri için teşekkür ediyorum. Yayın ortağım Mehmet Tezkan'a da teşekkür ediyorum bana kattıkları ve öğrettikleri için. Işın Eliçin de bu dönem katıldı ve renk kattı. Bazı kararlar ve sonlar kaçınılmaz oluyor."

Selek, geçtiğimiz yıl İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bilirkişiye cevap hakkı tanıdığı telefon görüşmesi nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Seda Selek 1980 yılında İstanbul'da doğmuş, eğitimini Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde tamamladı. 1999 yılında Kuşdili Eğitim Merkezi'nde altı aylık bir eğitim sürecinden geçerek TRT spikerleri, tiyatrocular ve seslendirme sanatçılarından diksiyon ve spikerlik eğitimi aldı.

Medya kariyerine 2000 yılında Number One TV'de sunuculuk yaparak adım atan Selek daha sonra 24 TV'de "Kadınlar Meclisi" ve "Günün Manşeti" programlarının sunuculuğunu üstlendi. Bu başarılarının ardından TGRT Haber, TV8 ve Haber Global gibi çeşitli kanallarda sunucu ve moderatör olarak görev yapmıştır.

Son olarak ise Halk TV'de çalışmaya başladı. Bu anlamda medya sektöründe geniş bir deneyime sahip olan bir televizyon sunucusu ve moderatördür.