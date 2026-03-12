Özel hayatı ve yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık konuşulan Sayan, 2022 yılında şarkıcı Çağlar Ökten ile evlenmişti. Ünlü isim, televizyon programları ve konserleriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Seda Sayan’ın son paylaşımı tartışma başlattı: Filtre mi estetik mi?
Şarkıcı ve televizyon sunucusu Seda Sayan, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden gündemin merkezine oturdu. Ünlü ismin yüzündeki belirgin değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
1 7
Son paylaşımında ise özellikle yüzündeki değişim dikkat çekti. 62 yaşındaki sanatçının oldukça gergin ve pürüzsüz görünen cildi, kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.
2 7
Paylaşılan fotoğrafın ardından bazı kullanıcılar görüntünün filtrelerle oluşturulduğunu iddia ederken, bazıları ise Sayan’ın yeni bir estetik operasyon geçirmiş olabileceğini öne sürdü.
3 7
Konuyla ilgili olarak ünlü isimden henüz bir açıklama gelmedi.
4 7
Daha önce de yüz germe operasyonları, cilt bakımları ve çeşitli estetik uygulamalarla gündeme gelen Seda Sayan, bu kez de yeni görüntüsüyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
5 7
6 7
7 7
Kaynak: Haber Merkezi