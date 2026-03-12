Yeniçağ Gazetesi
12 Mart 2026 Perşembe
Seda Sayan'ın son paylaşımı tartışma başlattı: Filtre mi estetik mi?

Seda Sayan’ın son paylaşımı tartışma başlattı: Filtre mi estetik mi?

Şarkıcı ve televizyon sunucusu Seda Sayan, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden gündemin merkezine oturdu. Ünlü ismin yüzündeki belirgin değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Seda Sayan’ın son paylaşımı tartışma başlattı: Filtre mi estetik mi? - Resim: 1

Özel hayatı ve yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık konuşulan Sayan, 2022 yılında şarkıcı Çağlar Ökten ile evlenmişti. Ünlü isim, televizyon programları ve konserleriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

1 7
Seda Sayan’ın son paylaşımı tartışma başlattı: Filtre mi estetik mi? - Resim: 2

Son paylaşımında ise özellikle yüzündeki değişim dikkat çekti. 62 yaşındaki sanatçının oldukça gergin ve pürüzsüz görünen cildi, kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu.

2 7
Seda Sayan’ın son paylaşımı tartışma başlattı: Filtre mi estetik mi? - Resim: 3

Paylaşılan fotoğrafın ardından bazı kullanıcılar görüntünün filtrelerle oluşturulduğunu iddia ederken, bazıları ise Sayan’ın yeni bir estetik operasyon geçirmiş olabileceğini öne sürdü.

3 7
Seda Sayan’ın son paylaşımı tartışma başlattı: Filtre mi estetik mi? - Resim: 4

Konuyla ilgili olarak ünlü isimden henüz bir açıklama gelmedi.

4 7
Seda Sayan’ın son paylaşımı tartışma başlattı: Filtre mi estetik mi? - Resim: 5

Daha önce de yüz germe operasyonları, cilt bakımları ve çeşitli estetik uygulamalarla gündeme gelen Seda Sayan, bu kez de yeni görüntüsüyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

5 7
Seda Sayan’ın son paylaşımı tartışma başlattı: Filtre mi estetik mi? - Resim: 6
6 7
Seda Sayan’ın son paylaşımı tartışma başlattı: Filtre mi estetik mi? - Resim: 7
7 7
Kaynak: Haber Merkezi
