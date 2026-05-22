Yayınlandığı andan itibaren dijital platformlarda büyük yankı uyandıran şarkı, kısa sürede gündemin üst sıralarına yerleşti.

EV KONFORUNDA İDDİALI KLİP

Şarkının klibinde samimi bir ev ortamında, ellerinde tespih ve önlerindeki çay eşliğinde kamera karşısına geçen Seda Sayan ve Tekir, sözlerdeki iddialı duruşu klipteki özgüvenli tavırlarıyla sosyal medyanın gündemine yerleşti. İkilinin uyumu ve ritmik performansı dikkat çekti.

"ÖLÜM ALLAHTAN, NE KORKACAĞIM KULDAN"

Seda Sayan'ın güçlü yorumu ve duruşuyla hayat bulan şarkının sözleri ise oldukça iddialı. Klibin özellikle "Yıkılmazlar, beni en ağaları gelsin/ Üçü beşi yetmez, orduları gelsin / Ölüm Allahtan, ne korkacağım kuldan" ve "Kurşun 2.5 milyon, babaları gelsin" kısımları, sosyal medyada şimdiden akım haline gelmeye başladı.

İşte Yıkamazlar Beni’nin sözleri:

Yıkamazlar Beni

Babaları gelsin

Kurşun iki buçuk milyon giderken

Yıkamazlar beni en ağaları gelsin

Üçü beşi yetmez de orduları gelsin

Ölüm Allah'tan, ne korkçam kuldan be?

Kurşun iki buçuk milyon, babaları gelsin

Yıkamazlar beni en agaları gelsin

Üçü beşi yetmez de orduları gelsin

Ölüm Allah'tan, ne korkçam kuldan be?

Kurşun iki buçuk milyon, babaları gelsin

Girdim mahalleye tekten tekten

Hadi len yiyosa bi diklen diklen

Ötüyon tayfan olduğu zaman

Ama niye sesin hiç çıkmaz tekken tekken?

Rezillik sülalen hepten hepten

Kafanız kalkmıyo haptan metten

Her numara da var maşallah be

Sanki 118 80 80

Yara oldum basa basa, hep aga hep cix

Para dolu kasa kasa, hep helal hep fix

Baksana saça başa, benziyon yarasaya

Abe yayınlamaz bunu çeksem Netflix

Kanında tersoluk hep bukalisin

Bi de sanıyon kendini çok şukar iyisin

Çorafansın bet surat küplere bindin

Senin pilisketin yok; aga jiplere binsin

Yıkamazlar beni en ağaları gelsin

Üçü beşi yetmez de orduları gelsin

Ölüm Allah'tan, ne korkçam kuldan be?

Kurşun iki buçuk milyon, babaları gelsin

Look at this shit, we gonna make it

Bro shut up, don't care fucking playlist

Be like a rockstar, if you wanna take it

İf you wanna go, you can go anyway bitch

İf you wanna go, you can go anyway bitch

Be like a rockstar, if you wanna take it

Bro shut up, don't care fucking playlist

Look at this shit, we gonna make it

Bininiz farksız birinizden

Abe diriniz farksız ölünüzden

Ciğeriniz etse ya beş para, sanmıyom

Ölen adam olsanız acık gönül ister

Çatlaklar, alçaklar, yavşaklar

Atsan da laf anca arkamdan

Konuşanlar ham yapsın önümden

Fark yapcak sansan da fark yapmaz

Yıkamazlar beni en ağaları gelsin

Üçü beşi yetmez de orduları gelsin

Ölüm Allah'tan, ne korkçam kuldan be?

Kurşun iki buçuk milyon, babaları gelsin

Yıkamazlar beni en ağaları gelsin

Üçü beşi yetmez de orduları gelsin

Ölüm Allah'tan, ne korkçam kuldan be?

Kurşun iki buçuk milyon, babaları gelsin