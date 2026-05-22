Yayınlandığı andan itibaren dijital platformlarda büyük yankı uyandıran şarkı, kısa sürede gündemin üst sıralarına yerleşti.
EV KONFORUNDA İDDİALI KLİP
Şarkının klibinde samimi bir ev ortamında, ellerinde tespih ve önlerindeki çay eşliğinde kamera karşısına geçen Seda Sayan ve Tekir, sözlerdeki iddialı duruşu klipteki özgüvenli tavırlarıyla sosyal medyanın gündemine yerleşti. İkilinin uyumu ve ritmik performansı dikkat çekti.
"ÖLÜM ALLAHTAN, NE KORKACAĞIM KULDAN"
Seda Sayan'ın güçlü yorumu ve duruşuyla hayat bulan şarkının sözleri ise oldukça iddialı. Klibin özellikle "Yıkılmazlar, beni en ağaları gelsin/ Üçü beşi yetmez, orduları gelsin / Ölüm Allahtan, ne korkacağım kuldan" ve "Kurşun 2.5 milyon, babaları gelsin" kısımları, sosyal medyada şimdiden akım haline gelmeye başladı.
İşte Yıkamazlar Beni’nin sözleri:
Yıkamazlar Beni
Babaları gelsin
Kurşun iki buçuk milyon giderken
Yıkamazlar beni en ağaları gelsin
Üçü beşi yetmez de orduları gelsin
Ölüm Allah'tan, ne korkçam kuldan be?
Kurşun iki buçuk milyon, babaları gelsin
Yıkamazlar beni en agaları gelsin
Üçü beşi yetmez de orduları gelsin
Ölüm Allah'tan, ne korkçam kuldan be?
Kurşun iki buçuk milyon, babaları gelsin
Girdim mahalleye tekten tekten
Hadi len yiyosa bi diklen diklen
Ötüyon tayfan olduğu zaman
Ama niye sesin hiç çıkmaz tekken tekken?
Rezillik sülalen hepten hepten
Kafanız kalkmıyo haptan metten
Her numara da var maşallah be
Sanki 118 80 80
Yara oldum basa basa, hep aga hep cix
Para dolu kasa kasa, hep helal hep fix
Baksana saça başa, benziyon yarasaya
Abe yayınlamaz bunu çeksem Netflix
Kanında tersoluk hep bukalisin
Bi de sanıyon kendini çok şukar iyisin
Çorafansın bet surat küplere bindin
Senin pilisketin yok; aga jiplere binsin
Yıkamazlar beni en ağaları gelsin
Üçü beşi yetmez de orduları gelsin
Ölüm Allah'tan, ne korkçam kuldan be?
Kurşun iki buçuk milyon, babaları gelsin
Look at this shit, we gonna make it
Bro shut up, don't care fucking playlist
Be like a rockstar, if you wanna take it
İf you wanna go, you can go anyway bitch
İf you wanna go, you can go anyway bitch
Be like a rockstar, if you wanna take it
Bro shut up, don't care fucking playlist
Look at this shit, we gonna make it
Bininiz farksız birinizden
Abe diriniz farksız ölünüzden
Ciğeriniz etse ya beş para, sanmıyom
Ölen adam olsanız acık gönül ister
Çatlaklar, alçaklar, yavşaklar
Atsan da laf anca arkamdan
Konuşanlar ham yapsın önümden
Fark yapcak sansan da fark yapmaz
Yıkamazlar beni en ağaları gelsin
Üçü beşi yetmez de orduları gelsin
Ölüm Allah'tan, ne korkçam kuldan be?
Kurşun iki buçuk milyon, babaları gelsin
Yıkamazlar beni en ağaları gelsin
Üçü beşi yetmez de orduları gelsin
Ölüm Allah'tan, ne korkçam kuldan be?
Kurşun iki buçuk milyon, babaları gelsin