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Magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Sayan ve Çağlar Ökten, evliliklerinin ardından birlikte sergiledikleri uyumlu görüntüyle dikkat çekerken, son olarak İtalya tatilinden paylaştıkları karelerle takipçilerinin karşısına çıktı.

Ünlü çiftin birlikte verdiği romantik pozlar kısa sürede ilgi görürken, keyifli tatil anları da sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.

Seda Sayan ile Çağlar Ökten’in birlikte geçirdiği mutlu anlar, yayınladıkları fotoğraflarda da kendisini gösterdi.

Öte yandan çift, kısa süre önce birlikte çıktıkları sahnede sergiledikleri performansla da gündeme gelmişti. Manisa’da gerçekleştirilen konserde sevenleriyle buluşan Sayan ve Ökten, sahnedeki enerjileriyle dikkat çekmişti.

Konser sırasında mikrofonu eline alan Çağlar Ökten şarkı söylerken, Seda Sayan da sahnede dans ederek eşine eşlik etmişti.

Birlikte sergiledikleri hareketli performansla geceye renk katan çift, salondaki izleyicilerden uzun süre alkış almıştı.