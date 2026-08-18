Lüks tüketim alışkanlıklarına ve yüksek fiyat politikalarına tepki gösteren ünlü sanatçı Seda Sayan, çakma çanta kullandığını söyleyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Seda Sayan’dan çanta itirafı: "Paris'te bile anlamadılar"
Lüks tüketim ve yüksek fiyat politikalarına tepki gösteren Seda Sayan, sahte çanta tercih ettiğini açıkladı. Paris'teki mağaza çalışanlarının bile fark edemediği anısını anlatan ünlü şarkıcı, tutumlu harcama anlayışıyla gündem oldu.Kaynak: Diğer
Gelirini elde etmek için büyük emek harcadığını vurgulayan Sayan, yüksek tutarlar ödemek yerine sahte ürün tercih ettiğini açık yüreklilikle paylaştı.
"PARAYI KOLAY KAZANMIYORUM"
Kafa TV'deki programında konuşan ünlü şarkıcı, lüks markalara servet ödenmemesi gerektiğini savunarak, "5 bin, 10 bin euro vermeyin sakın. Ben çakma da kullanıyorum. Güzelse alıyorum, ne var be? Deli miyim ben? Parayı kolay kazanmıyorum." ifadelerini kullandı.
Konuşmasının devamında iddiasını bir adım öteye taşıyan Sayan, piyasadaki sahte çantaların da doğrudan lüks markaların kendi üretimi olduğunu öne sürdü.
"PARİS'TE BİLE ANLAMADILAR"
Paris'te başından geçen dikkat çekici bir olayı aktaran sanatçı, çakma çantasının bozulan fermuarı için mağazaya başvurduğunu belirtti.
Yaşadığı süreci anlatan Sayan, "Adamlar bile sahte olduğunu anlamadı. Uzattım çantamı, fermuarını gösterdim. Baktı, bir saat uğraştı adam, verdi tekrar" diyerek mağaza çalışanlarının bile ürünün sahteliğini fark edemediğini dile getirdi.
TEK İSTİSNASI SAAT OLDU
Pek çok kategoride imitasyon eşya kullanabileceğini belirten ünlü isim, tek istisnanın saat olduğunu belirterek aksesuar tercihinde çakma ürün kullanmadığını sözlerine ekledi.