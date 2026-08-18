Seda Sayan’dan çanta itirafı: "Paris'te bile anlamadılar"

"PARAYI KOLAY KAZANMIYORUM"

Kafa TV'deki programında konuşan ünlü şarkıcı, lüks markalara servet ödenmemesi gerektiğini savunarak, "5 bin, 10 bin euro vermeyin sakın. Ben çakma da kullanıyorum. Güzelse alıyorum, ne var be? Deli miyim ben? Parayı kolay kazanmıyorum." ifadelerini kullandı.