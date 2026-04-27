Seda Sayan, müzik sektöründe rap sanatçılarıyla yapılan düet akımına sıcak baktığını dile getirdi. Sanatçı, gençlerin talebi doğrultusunda farklı tarzlara açık olduğunu ifade etti.

Seda Sayan, önceki akşam Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahne aldı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, gecede iki ayrı kutlama yapacaklarını söyledi. 23 Nisan’ı kutlayacaklarını belirten Sayan, aynı zamanda 24 Nisan’daki evlilik yıl dönümlerini de kutlayacaklarını ifade etti.

Eşi Çağlar Ökten ile evliliklerinde 4 yılı geride bıraktıklarını söyleyen Sayan, birlikte geçirdikleri sürenin hızlı geçtiğini ve ilişkilerinde güvenin önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Ökten de birlikteliklerinin ilk günkü heyecanını koruduğunu dile getirdi.

Sanatçı, otelde kendileri için hazırlanan sürpriz karşılamadan memnuniyet duyduğunu belirtti. Kulis talepleriyle ilgili konuşan Sayan, sade istekleri olduğunu, yalnızca düzenli bir kulis ve uygun bir ayna talep ettiğini aktardı.

Yeni projelerine de değinen Sayan, Sezen Aksu’dan hem kendisi hem de eşi için şarkı alacaklarını söyledi ve dönüşte görüşeceklerini belirtti.

Rap sanatçılarıyla düet sorusuna ise Sayan, daha önce Lvbel C5 ile bir araya geldiğini hatırlatarak, genç dinleyicilerin isteği doğrultusunda farklı tarzlara açık olduğunu ifade etti ve rap müzik yapabileceğini dile getirdi.