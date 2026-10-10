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Kaynak: Haber Merkezi

Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı makyajsız paylaşımla dikkat çekti. Ünlü sanatçı, görünümüyle ilgili yapılan değerlendirmelere de kendine özgü ifadeleriyle yanıt verdi.

Estetik uygulamalar yaptırdığını gizlemeyen Sayan, görünümünü yalnızca estetik işlemlere borçlu olmadığını söyledi. Beslenmesinden uyku düzenine kadar günlük yaşamına da dikkat ettiğini ifade etti.

"SADECE ESTETİK YAPTIRMIYORUM"

Seda Sayan açıklamasında, "Ben sadece estetik yaptırmıyorum. Yediğime, içtiğime ve uykuma da dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sayan, estetik uygulamaların tek başına yeterli olmayacağını anlatırken açıklamasına esprili bir ifadeyle devam etti.

Ünlü sanatçı, sözlerini "Yoksa gerdir gerdir ananın don lastiği mi bu..." diyerek tamamladı.

Makyajsız halini takipçileriyle paylaşan Seda Sayan'ın estetik, beslenme ve uyku düzenine ilişkin açıklamaları dikkat çekti.