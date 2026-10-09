Evlenmek için erkeklerden ev veya maddi güvence talep eden kadınları sert bir dille eleştiren Kadırgalı lakaplı sanatçı, sarf ettiği sözlerle magazin gündemine damga vurdu.
Seda Sayan evlenecek kadınlara seslendi: 'Bunu diyenler utanmaz'
Ünlü sanatçı Seda Sayan, evlilik ve ilişkiler üzerine yaptığı son açıklamalarla sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.Kaynak: Diğer
APILAN REZİLLİK"
Maddi beklentiler üzerinden evlilik kararı alınmasına tepki gösteren Seda Sayan, çirkin bulduğu bu durumu şu sözlerle hedef aldı:
"Bazı kadınlar, 'Bana ev al, hayatım garanti olsun sonra seninle evlenirim' diyor. Bunu diyenler utanmaz! Kendini mi satıyorsun?"
"Bu ne kadar çirkin bir şey. Bu yapılan kendini garanti altına almak değil, rezillik. Herkesin kazancı kendisine..."
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Sayan’ın zehir zemberek açıklamaları kısa sürede dijital platformlarda geniş yankı uyandırdı. Kullanıcıların bir kısmı ünlü sanatçıya hak vererek evliliğin tamamen sevgi, saygı ve güven üzerine inşa edilmesi gerektiğini savundu.
Bir diğer kesim ise hayat şartlarını gerekçe gösterip evlilik öncesi ekonomik güvence istemenin son derece doğal olduğunu belirterek Sayan'ı eleştirdi.
"ERKEĞİN CÜZDANINA BEL BAĞLAMADIM"
Kendi yaşam mücadelesinden de örnekler vererek kadınlara ekonomik bağımsızlık çağrısında bulunan tecrübeli isim, "Ben yıllarca dişimle tırnağımla çalışıp kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Hiçbir zaman bir erkeğin cüzdanına ya da tapusuna bel bağlamadım" ifadelerini kullandı.
Genç kadınlara her fırsatta çalışmayı ve üretmeyi öğütleyen Tokatlı sanatçı, gerçek aşkın hiçbir maddiyatla ölçülemeyeceğinin altını bir kez daha çizdi.