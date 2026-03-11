Son olarak “Rüya Gibi” adlı dizide rol alan oyuncu, projenin reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamaması sonrası bir süre setlerden uzak kalmıştı. Ancak ünlü isim bu kez bir reklam anlaşmasıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçen Bakan, çekim sürecinin kendisi için oldukça keyifli geçtiğini belirterek “Kendimi doğal ve rahat hissettiğim bir deneyim oldu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kulislerde konuşulan iddialara göre, Seda Bakan’ın söz konusu giyim markasıyla yaptığı bu iş birliğinden 20 milyon TL kazandığı öne sürüldü. Bu rakam kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.