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Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayına ilişkin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Çocukların ailelerinin yanında desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla yapılan ödemelerin toplam tutarı 2 milyar 129 milyon lira oldu.

SED ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI

Bakan Göktaş, çocuklara yönelik sosyal hizmetlere özel önem verdiklerini belirterek, SED kapsamında çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanmasına katkı sağlandığını ifade etti.

Göktaş, SED ile çocukların öncelikli olarak ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklendiğini belirtti.

SED ÖDEMESİ 11 BİN 38 LİRAYA YÜKSELDİ

Bakan Göktaş, temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan artışın ardından SED ödemelerinde de artış gerçekleştiğini hatırlattı.

Buna göre, daha önce ortalama 9 bin 723 lira olan SED ödemesi, yapılan artışla birlikte ortalama 11 bin 38 liraya yükseldi.

AĞUSTOS AYINDA TOPLAM 2 MİLYAR 129 MİLYON LİRA ÖDEME

Bakan Göktaş, ağustos ayına ilişkin ödemelerin toplam tutarının 2 milyar 129 milyon lira olduğunu belirterek, söz konusu tutarın hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Göktaş, çocukların aile ortamında büyümesinin toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, aile odaklı sosyal hizmet modelleriyle çocukların aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.