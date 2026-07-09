ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından hazırlanan kamuoyu araştırması, siyasi partilerin son bir yıllık oy değişimlerini ve seçmen davranışındaki eğilimleri gözler önüne serdi.
Seçmenden net mesaj: Yeni parti senaryosu ankete damga vurdu
ASAL Araştırma'nın son bir yıllık anket verileri, seçmen tercihlerindeki değişimi ortaya koydu. Yeni parti senaryosu ise muhalefet dengelerinde dikkat çekici bir tablo oluşturdu. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
2025 Haziran ayındaki ölçüm ile 2026 Haziran ayı sonuçları karşılaştırıldığında, AK Parti oy oranını yüzde 31,7'den 31,8'e çıkardığı görüldü.
MHP ise aynı dönemde yüzde 10,2'den 8,2'ye gerileyerek yaklaşık 2 puanlık düşüş yaşadı. DEM Parti yüzde 9,5'ten 9,1'e indi.
Muhalefet cephesinde İYİ Parti yüzde 4,4'ten 5,0'a yükselirken, Zafer Partisi yüzde 3,9'dan 3,0'a geriledi. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 3,4'ten 2,8'e düştü.
2025 yılında anketlere yeni dahil edilen Anahtar Parti ise ilk ölçümdeki yüzde 1,3'lük desteğini bir yıl içinde yüzde 3,1'e yükseltti. TİP ise yüzde 1,5 seviyesindeki oy oranını korudu.
SON ANKETTE YENİ SENARYO DİKKAT ÇEKTİ
Araştırmanın 2026 Haziran çalışmasında ilk kez yer verilen "Özgür Özel'in kuracağı parti" seçeneği ise yüzde 21,4 destek oranıyla dikkat çekti.
Aynı ankette CHP'nin oy oranı yüzde 10,9 olarak ölçüldü.
Araştırma sonuçları, son bir yılda seçmen tabanlarında sınırlı hareketlilik yaşandığını, ancak muhalefet seçmenine yönelik alternatif senaryoların tercih dağılımını önemli ölçüde etkileyebildiğini gösteriyor.
Özellikle son ankette eklenen yeni siyasi oluşum senaryosu, seçmen davranışındaki olası yönelimlerini göstermiş oldu.