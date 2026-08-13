MAK Danışmanlık'ın 36 ilde 3 bin 200 kişiyle yaptığı Ağustos 2026 araştırması dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' dikkat çekti.
Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi'
MAK'ın son anketi gündem oldu. Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' dikkat çekti.Dilek Taşdemir
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 32,1 ile ilk sırada yer alırken, Yeni Parti yüzde 18,9 ile ikinci sıraya yerleşti. Ankette sandık boykotu ve kararsız seçmen oranları da öne çıktı.
MAK Danışmanlık'ın 1-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında 36 ilde 3 bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği Türkiye Gündem Araştırması'nın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.
"Oy kullanacağım" diyen seçmenler üzerinden kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan tabloda AK Parti ilk sırada yer aldı.
AK Parti ilk sırada, Yeni Parti ikinci oldu
MAK'ın son anketine göre partilerin oy oranları şöyle sıralandı:
Yeni Parti: Yüzde 18,9
CHP: Yüzde 10,5
DEM Parti: Yüzde 7,9
MHP: Yüzde 7,9
İYİ Parti: Yüzde 7,9
Yeniden Refah: Yüzde 4,7
Diğerleri: Yüzde 2,6
Zafer Partisi: Yüzde 2,1
Anahtar Parti: Yüzde 2,1
DEVA Partisi: Yüzde 1,1
BTP: Yüzde 1,1
Ankette özellikle AK Parti ile ikinci sıradaki Yeni Parti arasındaki fark dikkat çeken başlıklardan biri oldu.
SANDIK BOKOTU VE KARARSIZLAR ÖNE ÇIKTI
Araştırmada yalnızca parti tercihleri değil, seçmenin sandığa gitme eğilimi de ölçüldü.
Katılımcıların yüzde 22'si sandığa gitmeyeceğini belirtirken, kararsız seçmen oranı %5 olarak ölçüldü.
MUHALEFETTE YENİ DENGE MESAJI
Anketin dikkat çeken bulgularından biri de muhalefet cephesindeki dağılım oldu. YENİ Parti'nin yüzde 18,9 ile ikinci sıraya yerleştiği ankette, DEM Parti, MHP ve İYİ Parti'nin yüzde 7,9 oy oranıyla aynı seviyede ölçülmesi öne çıkan sonuçlar arasında yer aldı.
MAK Danışmanlık, anketin 1-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında 36 ilde 3 bin 200 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirildiğini açıkladı.