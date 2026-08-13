Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi'

Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi'

MAK'ın son anketi gündem oldu. Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' dikkat çekti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' - Resim: 1

MAK Danışmanlık'ın 36 ilde 3 bin 200 kişiyle yaptığı Ağustos 2026 araştırması dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' dikkat çekti.

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Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' - Resim: 2

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti yüzde 32,1 ile ilk sırada yer alırken, Yeni Parti yüzde 18,9 ile ikinci sıraya yerleşti. Ankette sandık boykotu ve kararsız seçmen oranları da öne çıktı.

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Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' - Resim: 3

MAK Danışmanlık'ın 1-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında 36 ilde 3 bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği Türkiye Gündem Araştırması'nın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

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Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' - Resim: 4

"Oy kullanacağım" diyen seçmenler üzerinden kararsızlar dağıtıldıktan sonra oluşan tabloda AK Parti ilk sırada yer aldı.

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Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' - Resim: 5

AK Parti ilk sırada, Yeni Parti ikinci oldu

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Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' - Resim: 6

MAK'ın son anketine göre partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

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Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' - Resim: 7

Yeni Parti: Yüzde 18,9

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CHP: Yüzde 10,5

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Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' - Resim: 9

DEM Parti: Yüzde 7,9

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Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' - Resim: 10

MHP: Yüzde 7,9

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Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' - Resim: 11

İYİ Parti: Yüzde 7,9

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Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' - Resim: 12

Yeniden Refah: Yüzde 4,7

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Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' - Resim: 13

Diğerleri: Yüzde 2,6

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Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' - Resim: 14

Zafer Partisi: Yüzde 2,1

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Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' - Resim: 15

Anahtar Parti: Yüzde 2,1

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Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' - Resim: 16

DEVA Partisi: Yüzde 1,1

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Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' - Resim: 17

BTP: Yüzde 1,1

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Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' - Resim: 18

Ankette özellikle AK Parti ile ikinci sıradaki Yeni Parti arasındaki fark dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

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Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' - Resim: 19

SANDIK BOKOTU VE KARARSIZLAR ÖNE ÇIKTI

Araştırmada yalnızca parti tercihleri değil, seçmenin sandığa gitme eğilimi de ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 22'si sandığa gitmeyeceğini belirtirken, kararsız seçmen oranı %5 olarak ölçüldü.

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Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' - Resim: 20

MUHALEFETTE YENİ DENGE MESAJI

Anketin dikkat çeken bulgularından biri de muhalefet cephesindeki dağılım oldu. YENİ Parti'nin yüzde 18,9 ile ikinci sıraya yerleştiği ankette, DEM Parti, MHP ve İYİ Parti'nin yüzde 7,9 oy oranıyla aynı seviyede ölçülmesi öne çıkan sonuçlar arasında yer aldı.

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Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi' - Resim: 21

MAK Danışmanlık, anketin 1-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında 36 ilde 3 bin 200 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

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