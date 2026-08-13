Seçmen sandıktan neden uzaklaşıyor? Anket sonuçlarında 'butlan etkisi'

MUHALEFETTE YENİ DENGE MESAJI

Anketin dikkat çeken bulgularından biri de muhalefet cephesindeki dağılım oldu. YENİ Parti'nin yüzde 18,9 ile ikinci sıraya yerleştiği ankette, DEM Parti, MHP ve İYİ Parti'nin yüzde 7,9 oy oranıyla aynı seviyede ölçülmesi öne çıkan sonuçlar arasında yer aldı.