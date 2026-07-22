Türkiye'de siyaset artık sadece meydanlarda, televizyon ekranlarında ya da Meclis kürsüsünde yapılmıyor. Adliye koridorları da siyasi tartışmaların önemli sahnelerinden biri hâline geldi. Özellikle son dönemde CHP'li belediyelere yönelik art arda başlatılan soruşturmalar, kamuoyunun gündemini belirleyen başlıklardan biri oldu. Hukukun işlemesi elbette demokratik devlet düzeninin vazgeçilmez şartıdır. Kamu kaynaklarını kullanan herkes, siyasi kimliği ne olursa olsun hesap verebilmelidir. Ancak seçmenin dikkat ettiği konu, yalnızca soruşturmanın varlığı değil; soruşturmanın herkese aynı ölçüde uygulanıp uygulanmadığıdır.

Seçmen psikolojisi üzerine yapılan birçok araştırma gösteriyor ki insanlar sadece sonuçlara değil, süreçlerin adil olup olmadığına da büyük önem veriyor. Hatta kimi zaman adalet algısı, ekonomik göstergelerin bile önüne geçebiliyor. Çünkü vatandaşın zihnindeki temel soru şudur: "Aynı durumda olan herkese aynı muamele yapılıyor mu?"

Tam da bu noktada kamuoyunda oluşan algıya bakmak gerekiyor. CHP'li belediyeler hakkında açılan soruşturmalar geniş yer bulurken, geçmişte haklarında benzer iddialar gündeme gelen bazı AK Parti belediye başkanlarının farklı süreçler yaşadığı yönündeki değerlendirmeler de uzun zamandır siyasetin konusu oluyor. Kimi belediye başkanları görevlerinden istifa etti, kimi hakkında uzun süre sessizlik hâkim oldu, kimi dosyalar ise kamuoyunun gündeminden zamanla düştü. Yine muhalefetten iktidar partisine geçen bazı siyasetçiler hakkında dile getirilen iddiaların da aynı yoğunlukta yargı süreçlerine dönüşmediği yönünde eleştiriler dile getiriliyor.

Burada tartışılması gereken mesele, herhangi bir kişi hakkında peşinen hüküm vermek değildir. Asıl mesele, seçmenin bütün bu tabloyu nasıl okuduğudur.

Siyasi iktidarlar çoğu zaman hukuki süreçlerin seçmen davranışını etkileyeceğini düşünür. Yolsuzluk iddiasıyla anılan bir belediye ya da siyasetçinin toplum nezdinde itibar kaybedeceği hesaplanır. Bu, teorik olarak doğru bir varsayımdır. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için seçmenin süreci tarafsız ve tutarlı bulması gerekir.

Eğer seçmen, soruşturmaların yalnızca belli bir siyasi kesimde yoğunlaştığı, benzer iddiaların başka kesimlerde aynı kararlılıkla ele alınmadığı kanaatine varırsa, beklenen etkinin tam tersi ortaya çıkabilir. Bu durumda soruşturmalar, hukuki bir süreç olmaktan çok siyasi rekabetin aracı olarak algılanmaya başlanır. Böyle bir algı oluştuğunda ise soruşturmanın içeriği ikinci plana düşer; tartışmanın merkezine "neden sadece onlar?" sorusu yerleşir.

Psikolojide buna "adalet algısı" denir. İnsanlar çoğu zaman mutlak adaleti değil, karşılaştırmalı adaleti esas alırlar. Aynı kuralların herkese uygulanıp uygulanmadığını gözlemlerler. Eğer kuralların kişiye ya da partiye göre değiştiğini düşünürlerse, sistemin meşruiyetine ilişkin soru işaretleri artar.

Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde bunun örnekleri az değildir. Farklı dönemlerde çeşitli siyasi hareketler, kendilerine yönelik yargı süreçlerini mağduriyet söylemine dönüştürmeyi başarmış, bu söylem de seçmen nezdinde beklenmedik destekler üretmiştir. Seçmen bazen iddiaların doğruluğunu değil, uygulamanın adil olup olmadığını tartışmaya başlar.

Bu nedenle iktidarın beklentisi ile seçmenin verdiği tepki her zaman örtüşmeyebilir. Sürekli tekrarlanan operasyonlar, ilk etapta belirli bir etki oluşturabilir. Ancak aynı seçmen, diğer siyasi aktörler hakkında ortaya atılan benzer iddialarda aynı hassasiyeti göremediğini düşündüğünde, zihninde farklı bir değerlendirme yapabilir. Bu değerlendirme, soruşturulan kişiyi aklamak anlamına gelmez; sürecin tarafsızlığı konusunda kuşku duymak anlamına gelir.

Siyasal iletişim açısından bakıldığında da ilginç bir durum ortaya çıkar. Bir seçmeni rakibinden uzaklaştırmaya çalışırken, aynı seçmende "haksızlık yapılıyor" duygusu oluşturursanız, hedeflediğiniz sonucun tam tersini elde edebilirsiniz. Çünkü insanlar, haksızlığa uğradığını düşündükleri kişiyle duygusal bir bağ kurabilirler. Bu, sadece Türkiye'ye özgü bir durum değildir; dünyanın birçok ülkesinde seçim kampanyalarında gözlemlenen psikolojik bir etkidir.

Bu nedenle hukukun görünürlüğü kadar tarafsızlığının görünürlüğü de önemlidir. Hukuk yalnızca adalet dağıtmamalı; adalet dağıttığına toplumu da ikna edebilmelidir. Aksi takdirde en doğru kararlar bile kamuoyunda tartışmalı hâle gelebilir.

Demokratik sistemlerde iktidarlar gelir geçer, belediyeler değişir, siyasi dengeler yeniden kurulur. Kalıcı olan ise vatandaşın devlete duyduğu güvendir. Bu güvenin temelinde de hukukun herkese eşit uygulanacağı inancı yatar.

Bugün seçmenin zihninde oluşan asıl soru belki de belediyelerden daha büyüktür. "Kim suçlu, kim suçsuz?" sorusundan önce, "Kurallar gerçekten herkes için aynı mı?" sorusu sorulmaktadır. Eğer bu soruya toplumun geniş kesimleri tereddütsüz "evet" cevabı veremiyorsa, yürütülen her soruşturma kendi hukuki sınırlarının ötesinde siyasi sonuçlar üretmeye adaydır.

Sonuç olarak, seçim kazandıran ya da kaybettiren yalnızca yapılan operasyonlar değildir. O operasyonların toplum tarafından nasıl okunduğu, hangi duyguyu beslediği ve nasıl bir adalet algısı oluşturduğu çok daha belirleyicidir. Siyasetin en güçlü araçlarından biri olan hukuk, ancak tarafsızlığı konusunda en küçük bir şüphe bırakmadığında beklenen toplumsal karşılığı bulabilir. Aksi durumda, amaçlanan siyasi etki yerine, seçmenin zihninde yeni soru işaretleri ve yeni mağduriyet algıları oluşabilir. Bu da sandıkta ortaya çıkacak tercihi, beklenenden farklı bir yöne çevirebilir.