'Seçim sonuçlarını kararsızlar ve geçirgen oylar belirleyecek': CHP'li Gökhan Günaydın'ın seçim analizi gündem oldu
Anket firmaları art arda genel seçim ve cumhurbaşkanlığı anketleri açıklamaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın, Ank- Ar'ın son anketiniyle ilgili yaptığı seçim analizi dikkat çekti.Dilek Taşdemir
Gökhan Günaydın'ın kişisel X hesabından paylaştığı anket analizi şöyle:
"Son dönem “ısmarlama olmayan” araştırmalarda görülen ortak özellik, AKP’nin kararsızlar dağıtılmadan % 23’ün, dağıtıldıktan sonra ise % 30’un altında kalmasıdır. Sandığa girecek oylarda bu oran daha da düşeceğini değerlendiriyorum...
CHP ise kararsızlar dağıtılmadan % 25, dağıtıldıktan sonra % 32 düzeyindedir...
İki parti dışındaki tüm partilerin oy oranları % 10 düzeyinin altında kalmaktadır...
Belki de oy oranlarından daha önemli bir araştırma verisi ise, partilerin seçmen sadakatine ve partiler arası oy geçişlerine ilişkindir...
Ankara Araştırma’nın yaptığı ve ikinci görselde gösterilen sonuçlara göre; seçmen sadakati en yüksek parti CHP’dir...
Kararsızlar ise en çok iktidar blokundadır. MHP’de her üç seçmenden biri (% 35.9), AKP’de her beş seçmeden biri (% 19.5) kararsız iken bu oran CHP’de % 13.5 düzeyinde kalmaktadır...
Partiler arasındaki oy geçişkenliği sıralamasındaki ilk beş ise İYİ Parti’den CHP’ye (% 27.8), İYİ Parti’den Anahtar Partisi’ne (% 8.9), DEM’den CHP’ye (% 8.2), YRP’den AKP’ye (% 7.5) ve AKP’den CHP’ye (% 4.7) olarak ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz sonuncusu en ilginç olanıdır...
CHP’den diğer partilere oy geçişgenliği ise oldukça düşük düzeylerdedir...
Araştırma sonuçları bir taraftan Türkiye’nin sosyo politik yapısını ortaya koyarken, diğer taraftan siyasal partiler açısından öğretici veriler sunmaktadır...
Genel seçim sonuçlarını kararsızların dağılımı ve partiler arasındaki oy geçişgenlikleri belirleyecekken, geçişgenlik verileri, kararsızların muhtemel dağılımına ilişkin öngörüleri kolaylaştırmaktadır...
Başka bir deyişle, karasızları eşit ya da oy oranına değil, geçişgenlik verilerine göre dağıtmanın, gerçeğe en uygun yöntem olacağını değerlendiriyorum."
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın anket analizi sosyal medyada da gündem oldu.