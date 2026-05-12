Yeniçağ Gazetesi
12 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 'Seçim sonuçlarını kararsızlar ve geçirgen oylar belirleyecek': CHP'li Gökhan Günaydın'ın seçim analizi gündem oldu

'Seçim sonuçlarını kararsızlar ve geçirgen oylar belirleyecek': CHP'li Gökhan Günaydın'ın seçim analizi gündem oldu

Anket firmaları art arda genel seçim ve cumhurbaşkanlığı anketleri açıklamaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın, Ank- Ar'ın son anketiniyle ilgili yaptığı seçim analizi dikkat çekti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
'Seçim sonuçlarını kararsızlar ve geçirgen oylar belirleyecek': CHP'li Gökhan Günaydın'ın seçim analizi gündem oldu - Resim: 1

Vatandaşlar ekonomik krize isyan ederek ve 'bağımsız yargı' talebi ile 'erken seçim' taleplerini yinelerken, anket firmaları da art arda anket açıklamayı sürdürüyor. Ank- Ar'ın son anketi gündemdeki yerini korurken anketle ilgili Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan dikkat çeken bir analiz geldi.

1 14
'Seçim sonuçlarını kararsızlar ve geçirgen oylar belirleyecek': CHP'li Gökhan Günaydın'ın seçim analizi gündem oldu - Resim: 2

Gökhan Günaydın'ın kişisel X hesabından paylaştığı anket analizi şöyle:

2 14
'Seçim sonuçlarını kararsızlar ve geçirgen oylar belirleyecek': CHP'li Gökhan Günaydın'ın seçim analizi gündem oldu - Resim: 3

"Son dönem “ısmarlama olmayan” araştırmalarda görülen ortak özellik, AKP’nin kararsızlar dağıtılmadan % 23’ün, dağıtıldıktan sonra ise % 30’un altında kalmasıdır. Sandığa girecek oylarda bu oran daha da düşeceğini değerlendiriyorum...

3 14
'Seçim sonuçlarını kararsızlar ve geçirgen oylar belirleyecek': CHP'li Gökhan Günaydın'ın seçim analizi gündem oldu - Resim: 4

CHP ise kararsızlar dağıtılmadan % 25, dağıtıldıktan sonra % 32 düzeyindedir...

4 14
'Seçim sonuçlarını kararsızlar ve geçirgen oylar belirleyecek': CHP'li Gökhan Günaydın'ın seçim analizi gündem oldu - Resim: 5

İki parti dışındaki tüm partilerin oy oranları % 10 düzeyinin altında kalmaktadır...

5 14
'Seçim sonuçlarını kararsızlar ve geçirgen oylar belirleyecek': CHP'li Gökhan Günaydın'ın seçim analizi gündem oldu - Resim: 6

Belki de oy oranlarından daha önemli bir araştırma verisi ise, partilerin seçmen sadakatine ve partiler arası oy geçişlerine ilişkindir...

6 14
'Seçim sonuçlarını kararsızlar ve geçirgen oylar belirleyecek': CHP'li Gökhan Günaydın'ın seçim analizi gündem oldu - Resim: 7

Ankara Araştırma’nın yaptığı ve ikinci görselde gösterilen sonuçlara göre; seçmen sadakati en yüksek parti CHP’dir...

7 14
'Seçim sonuçlarını kararsızlar ve geçirgen oylar belirleyecek': CHP'li Gökhan Günaydın'ın seçim analizi gündem oldu - Resim: 8

Kararsızlar ise en çok iktidar blokundadır. MHP’de her üç seçmenden biri (% 35.9), AKP’de her beş seçmeden biri (% 19.5) kararsız iken bu oran CHP’de % 13.5 düzeyinde kalmaktadır...

8 14
'Seçim sonuçlarını kararsızlar ve geçirgen oylar belirleyecek': CHP'li Gökhan Günaydın'ın seçim analizi gündem oldu - Resim: 9

Partiler arasındaki oy geçişkenliği sıralamasındaki ilk beş ise İYİ Parti’den CHP’ye (% 27.8), İYİ Parti’den Anahtar Partisi’ne (% 8.9), DEM’den CHP’ye (% 8.2), YRP’den AKP’ye (% 7.5) ve AKP’den CHP’ye (% 4.7) olarak ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz sonuncusu en ilginç olanıdır...

9 14
'Seçim sonuçlarını kararsızlar ve geçirgen oylar belirleyecek': CHP'li Gökhan Günaydın'ın seçim analizi gündem oldu - Resim: 10

CHP’den diğer partilere oy geçişgenliği ise oldukça düşük düzeylerdedir...

10 14
'Seçim sonuçlarını kararsızlar ve geçirgen oylar belirleyecek': CHP'li Gökhan Günaydın'ın seçim analizi gündem oldu - Resim: 11

Araştırma sonuçları bir taraftan Türkiye’nin sosyo politik yapısını ortaya koyarken, diğer taraftan siyasal partiler açısından öğretici veriler sunmaktadır...

11 14
'Seçim sonuçlarını kararsızlar ve geçirgen oylar belirleyecek': CHP'li Gökhan Günaydın'ın seçim analizi gündem oldu - Resim: 12

Genel seçim sonuçlarını kararsızların dağılımı ve partiler arasındaki oy geçişgenlikleri belirleyecekken, geçişgenlik verileri, kararsızların muhtemel dağılımına ilişkin öngörüleri kolaylaştırmaktadır...

12 14
'Seçim sonuçlarını kararsızlar ve geçirgen oylar belirleyecek': CHP'li Gökhan Günaydın'ın seçim analizi gündem oldu - Resim: 13

Başka bir deyişle, karasızları eşit ya da oy oranına değil, geçişgenlik verilerine göre dağıtmanın, gerçeğe en uygun yöntem olacağını değerlendiriyorum."

13 14
'Seçim sonuçlarını kararsızlar ve geçirgen oylar belirleyecek': CHP'li Gökhan Günaydın'ın seçim analizi gündem oldu - Resim: 14

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın anket analizi sosyal medyada da gündem oldu.

14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro