FETÖ ile mücadelesi ve FETÖ’nün karanlık yüzünü ortaya çıkardığı “Köstebek” adlı kitabıyla bilinen Hablemitoğlu suikastında ne yazık ki gerçek gün yüzüne bir türlü çıkarılamadı. Tetiği kim ya da kimlerin çektiği geçen 24 yılda hala bulunamadı.

Ancak…

Bir umut yakın zamanda hem toplumda hem de Hablemitoğlu ailesinde belirmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 26 Ocak 2022 tarihinde katıldığı televizyon programındaki canlı yayında Hablemitoğlu cinayetinin kritik ismi olarak görülen Nuri Gökhan Bozkır’ın yakalandığının müjdesini verdi. Erdoğan şunları söyledi:

“Necip Hablemitoğlu FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşmalarını anlatan Köstebek isimli kitabını yayınlayamadan öldürülmüştü. MİT uzunca süredir bu suikastın zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. İstihbaratımızın bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu kişi Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor.”

Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra toplumda ve Hablemitoğlu ailesinde cinayetteki sır perdesinin kalkacağı umudu belirdi, fakat bugüne dek ne yazık ki bir arpa boyu yol alınamadı. Hatta, kafalar daha da karıştı bile denilebilir.

Nuri Gökhan Bozkır getirilince onunla birlikte o dönemde görev yapmış olan Özel Kuvvetler’den askerler, komutanlar sanık sandalyesine oturdu.

Nuri Gökhan Bozkır

Soğan TIR’ları davası devam ederken Ukrayna’ya kaçan Nuri Gökhan Bozkır, burada Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili itiraflarda bulunmuştu. Bozkır’ın bu itiraflardan sonra suikastla ilgili olarak FETÖ lideri Fethullah Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Levent Göktaş ve ÖKK içinde görev yapmış askerler hakkında soruşturma açılarak tutuklama kararları verilmişti.

Bozkır, suikastı o dönem ÖKK Muharebe Arama Kurtarma (MAK) Komutanı Albay Levent Göktaş’ın emri ile ÖKK’dan bir ekibin gerçekleştirdiğini, kendisinin de gözcülük yaptığını ileri sürmüştü. Bozkır suikastta tetiği ise ÖKK yüzbaşısı Tarkan Mumcuoğlu’nun çektiğini iddia etmişti.

Suikast davası açıldıktan sonra hakkında kırmızı bülten çıkarılan Bozkır bulunduğu Ukrayna’dan getirilmişti. MİT tarafından bir tabutun içinde getirildiğini ve 20 gün çok ağır işkenceler gördüğünü ileri süren Bozkır, mahkeme aşamasında Hablemitoğlu suikastı ile ilgili ifadelerinin hepsini geri almıştı.

Bozkır’la birlikte aralarında Levent Göktaş ve Tarkan Mumcuoğlu’nun da bulunduğu ÖKK subayları ile FETÖ yöneticilerinin bulunduğu 6 kişinin tutuklandığı dava 14 Şubat 2023 tarihinde görülmeye başlanmıştı. Davanın Mayıs ayında yapılan 3. celsesinde tetikçi olduğu ileri sürülen Mumcuoğlu’nun o dönemde Kazakistan’da olduğuna dair mahkemeye yeni kanıtlar sunuldu. Bu yeni kanıtların ardından mahkeme Mumcuoğlu’nun tetikçi olmayabileceğine yönelik kanının güçlendiği gerekçesiyle tüm tutuklu sanıkları tahliye etmişti.

Birçok iddia tartışıldı ve sonunda hiçbiri için kanıt bulunamadı, serbest kaldılar. Hatta, davada tek tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır kalmıştı, o da dün tahliye edildi.

Erdoğan’ın bu canlı yayınından 16 ay sonra ise Türkiye sandık başına gitmiş ve seçimini yapmıştı.

Eski Türkiye’nin karanlığa gömülen cinayetini çözeceği imajı veren hükümet günün sonunda başarılı olmamıştı. Çünkü herkes delilleriyle bir katilin ortaya çıkarılmasını beklerken sanık diye toplanan herkes delil olmadığından serbest kalmıştı. Ve 16 ay sonra gelen seçim…

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN KARANLIK GİZLİ TANIK

Bugün, Nuri Gökhan Bozkır’ı hatırlatan bir gelişme yaşandı.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu olarak bilinen Serdar Sertçelik bugün Macaristan’dan Türkiye’ye getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan Sertçelik’in cinayet ve suç örgütü üyeliği suçlamalarıyla yakalanıp iade edildiğini açıkladı.

Serdar Sertçelik

Ayhan Bora Kaplan dosyası Ankara Emniyet’inin değişim dönüşümünün en önemli operasyonuydu.

Ayhan Bora Kaplan’ın canlı yayında gözaltına alınmasına bugüne eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ekibinin bu olaydan soran değiştirildiği ve o dönemden bazı polis müdürlerine “rüşvet” gibi suçlamalar yapıldığını gördük.

Ayhan Bora Kaplan operasyonu bu anlamıyla bir milat ancak Serdar Sertçelik’e bakalım.

Ayhan Bora Kaplan davasında “M7” kod adı ile gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik yurt dışına çıktıktan sonra polisin kendisine ulaşarak, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “Mücahit Arslan” adıyla bilinen AKP Milletvekili Ali İhsan Arslan ve Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Hasan Doğan aleyhine ifade vermesinin istendiği iddiasında bulundu. Ancak bu iddialar yalanlandı. Sertçelik’in ifade tutanaklarında siyasi isimlerin geçmediği belirtildi.

Serdar Sertçelik’in iddiaları sonrası Ayhan Bora Kaplan operasyonunu yürüten Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Organize Şube komiseri Ufuk Gültekin 9 Mayıs 2024’te görevlerinden alındı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 14 Mayıs 2024’teki grup toplantısında iddialarla ilgili “Emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin. Hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur” dedi.

MHP lideri Bahçeli’nin konuşmasından bir gün sonra, 15 Mayıs 2024’te 4 polis müdürü gözaltına alındı. Müdürler Murat Çelik, Şevket Demircan ve Ufuk Gültekin tutuklanırken Kerem Gökay Öner adli kontrolle serbest bırakıldı.

Karşımızda yeniden verdiği ifadelerle operasyonlara, gözaltılara nende olan ancak sonrasında delil yetersizliğinden serbest kalanların olduğu soruşturmalara yol açan hem gizli hem de açık tanık var; Serdar Sertçelik!

Bu açıdan bakınca yurt dışında gelişi, çeşitli kesimlere suçlamalar ve sonrasında bunları geri almalar ve günün sonunda kullanıldığı açık görülen bir kişi, Serdar Sertçelik bugün getirildi.

Bakalım, şimdi kimler hakkında neler söyleyecek?

Hangi söylediklerini geri alıp yeni bir şeyler anlatacak mı?

Bunları göreceğiz fakat bir şey dikkat çekiyor, AKP’lileri erken seçim için verdiği tarih!

AKP’liler Erdoğan’ın yeniden adaylığı için erken seçimin 2027 yılında yapılacağını birçok kez açıkladı.

Bu da yaklaşık 16-18 aylık bir süreye işaret ediyor.

Tesadüfe bakın, Nuri Gökhan Bozkır yurt dışından getirildi, 16 ay sonra seçim oldu. Serdar Sertçelik getirildi 16 ay sonra seçim bekleniyor…