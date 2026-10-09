Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nin daha önce verdiği 102 yıl 4 ay hapis cezası istinaf tarafından usul eksiklikleri nedeniyle bozularak dosya yerel mahkemeye iade edilmiş, Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Duruşma 9 Ekim’e ertelenmişti.

Daha önce İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlandı.

SEÇİL ERZAN NEYLE SUÇLANIYORDU?

Kurduğu ponzi para sistemi nedeniyle "Ponzi Seçil" olarak nitelendirilen Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyordu.

NE OLMUŞTU

İddianamede; yaklaşık 40 kişiyi 44 milyon dolar ve 20 milyon TL dolandırmakla suçlanan sanık Seçil Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 362 yıla kadar hapsi istenmişti.

Erzan’ın 10'u zincirleme şekilde olmak üzere 26 eylemi için “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan cezalandırılması savcılık tarafından talep edildi. Suçun nitelikli hali ve zincirleme şekilde olması cezada artırım nedeni olmuştu.

5 müştekiye yönelik “Özel belgede sahtecilik” suçundan 15 yıl hapsi istenen Erzan’ın Fatih Terim’e yönelik “Güveni kötüye kullanma” suçundan 2 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Son mahkemede mütalaasını veren savcı bankanın genel müdürü Hakan Ateş ve eski genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun beraatini isterken, Seçil Erzan’ın ‘güveni kötüye kullanma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan ceza alması talep etmiş. Mahkeme duruşmayı 1 Aralık 2025 tarihine ertelemişti.

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