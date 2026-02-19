Seçil Erzan, Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programına cezaevinden mektup gönderdi.

Erzan, "yansıtılan gerçekle maddi gerçek farklı" diyerek "Dolandırıcı değilim, asla suç işlemek amacıyla hareket etmedim, menfaat sağlamadım" sözlerini sarf etti.

Programda Erzan'ın ailesi de ilk kez açıklamalarda bulundu. Erzan’ın teyzesi "O paralar nerede?" derken, annesi "Kızımı çok özledim" dedi.

AİLESİ İLK KEZ KONUŞTU

Yaklaşık 3 senedir cezaevinde bulunan eski banka müdürü Seçil Erzan'ın ailesi, ilk kez bir programa açıklamalarda bulundu. Teyze Makbule İnan, yeğeninin bu suça karışmasının aileyi şaşırttığını ifade etti.

"O PARALAR NEREDE?"

Milliyet'in aktardığına göre Makbule İnan, Erzan'ın "suçsuz olduğunu iddia etmediklerini" ifade ederek, bu büyüklükte bir para trafiğinin tek başına yürütülemeyeceğini savundu.

Erzan'ı suça teşvik eden kişilerin olduğunu ve bu kişilerin yurt dışında bulunduğunu iddia eden İnan, "Seçil bu kadar parayı kendisi almış olsaydı annesi mağdur olmazdı. O paralar nerede?" sözlerini sarf etti.

"GÜNAH KEÇİSİ YAPTILAR" İDDİASI

İnan, Erzan'ın annesine ait evin ipotek ettirildiğini, ev satılınca hasta annenin mağdur olduğundan bahsetti. Yeğeninin tek başına bırakıldığını iddia ederek, başka kişilerle beraber işlenen suçun "günah keçisi" ilan edildiğini ifade etti.

Teyze İnan, Erzan'ın cezaevine girdiğinden beri kimseyle görüşmediğini, hasta annenin yaşananlardan haberdar olmadığını ifade etti.

"KIZIMI ÇOK ÖZLEDİM"

Programda ilk kez kameraya çıkan Alzheimer hastası anne Fatma Erzan'ın, kendini ifade etmekte zorlandığı fakat kızını özlediğini ve görmek istediğini söylediği belirtildi.

"Annemi görmeye kalbim dayanamadığı için, programınızı izleyemedim” diyen Seçil Erzan, “Fakat yorumlarınızı öğrendim. Size, tarafsız, adil, hakkaniyetli tavrınız için çok teşekkür ederim. Aklın yolu bir. Doğruya, tarafsızlığa, mantığa, gerçeklerin ortaya çıkmasına ve adalete çok ihtiyacım var.

Soruşturmanın başlangıcından itibaren, maalesef gerçeklerin bambaşka yansıtıldığı, güçlünün haklı gösterildiği ve kişilerin ‘medyatik olmalarının doğruyu söylüyor' kabulü gördüğü aleyhime İlerleyen yargılama süreçleri yaşadım” dedi.

“Belirttiğim gibi, sizin de gördüğünüz gibi, yansıtılan gerçekle maddi gerçek farklı” diyen Ezan, “Ayrıca yargılama sürecinin neredeyse sonlarına kadar yeterli hukuki desteği de alamadım. Ta ki sn. Avukat Ersan Bakır ve Nazmi Kobal dosyama müdafi olana kadar. Size, tüm samimiyetimle olaylar örgüsünü, yaşananları, gerçekleri ve kusurlarımı da anlatmak isterim.

Yüzde yüz emin olabilirsiniz, dolandırıcı değilim ve asla suç işlemek amacıyla hareket etmedim, menfaat sağlamadım, kimsenin menfaat sağlamasını istemedim, her şeyimi bu para hırsı olan insanlara verdim. Ben, para hırsı insani değerlerini yok etmiş kötü şahısların karşısında yalnız, güçsüz bir kadın olarak başa çıkamadım... Sevgiler" dedi.